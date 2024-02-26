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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:48

Просмотров: 11

Как будто в Кении: жители Актау пожаловались на плачевное состояние поля возле стадиона «Каспий»

Житель Актау и спортсмен Иван Кириченко, создатель бегового клуба в регионе, опубликовал в социальных сетях видео, на котором показано плачевное состояние поля возле стадиона «Каспий». Между тем, на нем занимаются десятки людей. В акимате Актау прокомментировали ситуацию.

Кадр видео
Иван Кириченко показал стадион с высоты птичьего полета. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.



- Стадион «Каспий», 2024 год. Жаңа Қазақстан. Видео в цвете, - подписал видео создатель бегового клуба в регионе.


Иван Кириченко отметил, что стадион «Каспий» - это популярный стадион в Актау, где соблюдены все спортивные нормы (беговой круг 400 метров и футбольное поле 100 м х 45 м).

- Сюда каждый день приходят заниматься спортом сотни человек, - отметил он.


Пользователи социальных сетей прокомментировали видео и выразили недовольство.

- «Думал, где-то в Кении», «Как и 30 лет назад», «Когда же будет нормальная дорожка для легкоатлетов, бегунов?», «Как я и сказала, ничего они не сделают, пустословы одни», «Я поднимал вопрос в акимате, будут ли строить новый стадион в соответствии со всеми стандартами, аким ответил, что в данный момент вопрос стоит по устранению порывов трубопроводов, дороги», - пишут пользователи соцсети под постом.


В Актауском городском отделе культуры, физической культуры и спорта прокомментировали ситуацию, заявив, что уже работают над тем, чтобы привести спортивное поле в порядок.

- Данная спортивная площадка вносит большой вклад в развитие массового спорта. По данному футбольному полю в настоящее время ведутся проектные работы. Как будет подготовлен проект, дополнительно сообщим, - заявили в городской администрации.



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