Как будто в Кении: жители Актау пожаловались на плачевное состояние поля возле стадиона «Каспий»

- Стадион «Каспий», 2024 год. Жаңа Қазақстан. Видео в цвете, - подписал видео создатель бегового клуба в регионе.



- Сюда каждый день приходят заниматься спортом сотни человек, - отметил он.



- «Думал, где-то в Кении», «Как и 30 лет назад», «Когда же будет нормальная дорожка для легкоатлетов, бегунов?», «Как я и сказала, ничего они не сделают, пустословы одни», «Я поднимал вопрос в акимате, будут ли строить новый стадион в соответствии со всеми стандартами, аким ответил, что в данный момент вопрос стоит по устранению порывов трубопроводов, дороги», - пишут пользователи соцсети под постом.

- Данная спортивная площадка вносит большой вклад в развитие массового спорта. По данному футбольному полю в настоящее время ведутся проектные работы. Как будет подготовлен проект, дополнительно сообщим, - заявили в городской администрации.

Иван Кириченко показал стадион с высоты птичьего полета. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.Иван Кириченко отметил, что стадион «Каспий» - это популярный стадион в Актау, где соблюдены все спортивные нормы (беговой круг 400 метров и футбольное поле 100 м х 45 м).Пользователи социальных сетей прокомментировали видео и выразили недовольство.В Актауском городском отделе культуры, физической культуры и спорта прокомментировали ситуацию, заявив, что уже работают над тем, чтобы привести спортивное поле в порядок.