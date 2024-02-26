Врачи Актау объяснили причину плохого состояния школьников после вакцинации

- Им была оказана первичная медицинская помощь. Врачи провели полный осмотр, состояние было вызвано психоэмоциональным напряжением. В связи с улучшениями состояния пациентов родители отказались от госпитализации. Педиатром Мангистауской областной многопрофильной детской больницы пациенты были направлены на амбулаторное наблюдение в поликлинику по месту жительства, - сообщили в пресс-службе управления.



- После вакцинации дети находились под наблюдением педиатра. В настоящее время состояние школьников удовлетворительное. Факта реакции на вакцину - не зафиксировано. С родителями связались педиатры и школьная медсестра, претензии к медицинскому персоналу у них не имеется, - подытожили в управлении.

