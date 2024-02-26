Врачи Актау объяснили причину плохого состояния школьников после вакцинации

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По данным управления здравоохранения, двоих школьников, которых доставили в больницу после получения прививки, экстренно осмотрели врачи.
В управлении здравоохранения региона также сообщили, что школьники были провакцинированы в плановом порядке.
Напомним, инцидент произошел 23 февраля в специализированном IT-лицее в 11 микрорайоне.
- Им была оказана первичная медицинская помощь. Врачи провели полный осмотр, состояние было вызвано психоэмоциональным напряжением. В связи с улучшениями состояния пациентов родители отказались от госпитализации. Педиатром Мангистауской областной многопрофильной детской больницы пациенты были направлены на амбулаторное наблюдение в поликлинику по месту жительства, - сообщили в пресс-службе управления.
В управлении здравоохранения региона также сообщили, что школьники были провакцинированы в плановом порядке.
- После вакцинации дети находились под наблюдением педиатра. В настоящее время состояние школьников удовлетворительное. Факта реакции на вакцину - не зафиксировано. С родителями связались педиатры и школьная медсестра, претензии к медицинскому персоналу у них не имеется, - подытожили в управлении.
Напомним, инцидент произошел 23 февраля в специализированном IT-лицее в 11 микрорайоне.
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