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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:48

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Врачи Актау объяснили причину плохого состояния школьников после вакцинации

После прививки двоих школьников доставили в детскую больницу. Им была оказана первичная медицинская помощь. Врачи провели полный осмотр пациентов, ухудшение состояния было вызвано психоэмоциональным напряжением. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения региона.

Фото из архива
По данным управления здравоохранения, двоих школьников, которых доставили в больницу после получения прививки, экстренно осмотрели врачи.

- Им была оказана первичная медицинская помощь. Врачи провели полный осмотр, состояние было вызвано психоэмоциональным напряжением. В связи с улучшениями состояния пациентов родители отказались от госпитализации. Педиатром Мангистауской областной многопрофильной детской больницы пациенты были направлены на амбулаторное наблюдение в поликлинику по месту жительства, - сообщили в пресс-службе управления.

В управлении здравоохранения региона также сообщили, что школьники были провакцинированы в плановом порядке.

- После вакцинации дети находились под наблюдением педиатра. В настоящее время состояние школьников удовлетворительное. Факта реакции на вакцину - не зафиксировано. С родителями связались педиатры и школьная медсестра, претензии к медицинскому персоналу у них не имеется, - подытожили в управлении.


Напомним, инцидент произошел 23 февраля в специализированном IT-лицее в 11 микрорайоне.



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