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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 1424

Сожжение трупов собак снял на видео блогер из Актау

Житель Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео сожжение трупов собак в пригороде областного центра. По его предположению, это были отстреленные ранее животные.

Кадр видео
Видео Азамат Сарсенбаев опубликовал на своей странице в Instagram.



- Мы любим возмущаться, почему у нас ни как в Европе, Турции или Дубае. А я скажу, почему! Потому что многие из нас элементарно не могут сосуществовать с окружающими нами собаками, кошками, птицами и т.д. В той же самой Европе каждый человек, прежде чем одомашнить животное, тысячу раз подумает, взвесит и примет ответственность. У нас смотрят на жизнь животных просто как на нечто несущественное, поигрался с игрушкой и выкинул, а потом эту же игрушку в лучшем случае подберут с улицы волонтёры, сделают стерилизацию, обезопасят и отпустят восвояси, в худшем случае собаку просто пристрелят и сожгут на окраине города (искренне не понимаю, зачем нужно было убивать собак с бирками). Что уж говорить об уровне жизни, если даже в таких моментах мы колоссально отстаем от остального цивилизованного мира. Честно говоря, мне было не по себе видеть эту картину, сразу же началась ассоциация с холокостом, жуткое ощущение, - написал блогер Азамат Сарсенбаев.


Ранее в социальных пабликах распространялось видео сожжения трупов бродячих собак. На видео житель одного из поселков, показывая на черный дым, рассказывает, что таким образом избавляются от убитых животных. Между тем, они, жители этого района, мучаются от неприятного запаха.



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Комментарии ( 4 )

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User_446 (Посетители) Сегодня, 21:28
А не легче ли китайцам и корейцам продавать этих собак?
 
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dinamo85 (Посетители) Сегодня, 21:28
Жаль конечно но другого выхода нет, нужно избавляться от них. Твою дивизию, а когда они кидаются на детей волонтеры приходят на помощь пострадавшему, помогают??? Нет конечно, так что господа волонтеры , блогеры, не обессудьте, жаль животных, но дети дороже всего
 
-1
  • fox1167
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Макс С. (Посетители) Сегодня, 20:41
Вот это сюсюканье с бездомными животными до добра не доведет
 
-4
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 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 18:24
Также и волонтеры сначала кормят особенно собак. Они вырастают как лошади кидаются на людей. А потом люди помогите нужны деньги для животных. Помогите убрать мусор. Кормят их где попало. В пакетах еду им дают потом эти пакеты по городу летают. Еду не доедают потом следы остаются. Сами за ними не убирают. Раз кормишь животных забирай домой. Нужно таких штрафовать.
 
 

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