Сожжение трупов собак снял на видео блогер из Актау

- Мы любим возмущаться, почему у нас ни как в Европе, Турции или Дубае. А я скажу, почему! Потому что многие из нас элементарно не могут сосуществовать с окружающими нами собаками, кошками, птицами и т.д. В той же самой Европе каждый человек, прежде чем одомашнить животное, тысячу раз подумает, взвесит и примет ответственность. У нас смотрят на жизнь животных просто как на нечто несущественное, поигрался с игрушкой и выкинул, а потом эту же игрушку в лучшем случае подберут с улицы волонтёры, сделают стерилизацию, обезопасят и отпустят восвояси, в худшем случае собаку просто пристрелят и сожгут на окраине города (искренне не понимаю, зачем нужно было убивать собак с бирками). Что уж говорить об уровне жизни, если даже в таких моментах мы колоссально отстаем от остального цивилизованного мира. Честно говоря, мне было не по себе видеть эту картину, сразу же началась ассоциация с холокостом, жуткое ощущение, - написал блогер Азамат Сарсенбаев.

Видео Азамат Сарсенбаев опубликовал на своей странице в Instagram.Ранее в социальных пабликах распространялось видео сожжения трупов бродячих собак. На видео житель одного из поселков, показывая на черный дым, рассказывает, что таким образом избавляются от убитых животных. Между тем, они, жители этого района, мучаются от неприятного запаха.