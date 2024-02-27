Сразу 50 бастующих рабочих Westoil Software в Мангистау освобождены от должности

«Данный подход в полной мере соответствует законодательству в сфере занятости. До тех пор, пока набор не произведен, у уволенных сотрудников есть шанс вернуться на работу посредством согласительной комиссии. Пока есть эта возможность, мы призываем всех участников незаконной забастовки последовать примеру ваших коллег, которые уже вернулись на свои рабочие места. Этот процесс будет проходить планово. После того, как мы определимся с полным списком новых кандидатов на трудоустройство, трудовые договоры будут расторгнуты и с другими работниками, не пожелавшими прекратить незаконную забастовку. На их места также будет организован набор из числа безработных», - сообщили в компании.



На появившиеся вакантные места будет проведен набор из числа граждан, стоящих в очереди на трудоустройство. При этом набор будет проходить в соответствии с квалификационными требованиями на вакантные должности, заверили в компании.Напомним, к бастующим сотрудникам сервисной нефтяной компании с просьбой прекратить забастовку не раз обращалось руководство. Свое мнение по ситуации высказал и министр энергетики Казахстана.