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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 17:52

Просмотров: 678

Сразу 50 бастующих рабочих Westoil Software в Мангистау освобождены от должности

Компания ТОО «Westoil Software» сообщила о том, что с 27 февраля, основываясь на решении суда о признании забастовки незаконной, в связи с производственной необходимостью, разрывает трудовые договоры с 50-тью работниками.

фото с сайта sparklogic.ru
На появившиеся вакантные места будет проведен набор из числа граждан, стоящих в очереди на трудоустройство. При этом набор будет проходить в соответствии с квалификационными требованиями на вакантные должности, заверили в компании.

«Данный подход в полной мере соответствует законодательству в сфере занятости. До тех пор, пока набор не произведен, у уволенных сотрудников есть шанс вернуться на работу посредством согласительной комиссии. Пока есть эта возможность, мы призываем всех участников незаконной забастовки последовать примеру ваших коллег, которые уже вернулись на свои рабочие места. Этот процесс будет проходить планово. После того, как мы определимся с полным списком новых кандидатов на трудоустройство, трудовые договоры будут расторгнуты и с другими работниками, не пожелавшими прекратить незаконную забастовку. На их места также будет организован набор из числа безработных», - сообщили в компании.


Напомним, к бастующим сотрудникам сервисной нефтяной компании с просьбой прекратить забастовку не раз обращалось руководство. Свое мнение по ситуации высказал и министр энергетики Казахстана.



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