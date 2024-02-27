Вопрос вывода из эксплуатации реактора БН-350 в Мангистау обсудили с зарубежными гостями

Зарубежные гости прибыли для проведения продуктивной дискуссии в вопросе вывода из эксплуатации реактора БН-350 и поделиться своим мнением со специалистами установки на площадке ТОО «МАЭК».



Эта тема также была рассмотрена в ходе встреч представителей Министерства энергетики РК и Министерства иностранных дел РК по обсуждению мирового опыта и компетенции по вопросам вывода из эксплуатации ядерных реакторов с натриевым теплоносителем в рамках 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене в сентябре прошлого года.



В ходе совещания под председательством руководства ТОО «МАЭК», цель которого – обсуждение трехстороннего партнерства и возможность сотрудничества, руководитель секции вывода из эксплуатации и восстановления окружающей среды представил презентацию о деятельности МАГАТЭ. Также на совещании было рассказано о международной поддержке ЕБРР проектов вывода из эксплуатации ядерных объектов.



В течение своего визита в Актау эксперты планируют ознакомиться с реакторной установкой и предложить своё видение по вопросам полного вывода из эксплуатации реактора БН-350.