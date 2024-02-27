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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Вчера, 19:45

Просмотров: 1837

Вопрос вывода из эксплуатации реактора БН-350 в Мангистау обсудили с зарубежными гостями

ТОО «МАЭК» посетили руководитель Секции вывода из эксплуатации и восстановления окружающей среды Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), помощник директора Департамента ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и представители Национального ядерного центра РК, сообщается на официальной странице в Instagram ТОО «МАЭК».

Фото с сайта informburo.kz
Зарубежные гости прибыли для проведения продуктивной дискуссии в вопросе вывода из эксплуатации реактора БН-350 и поделиться своим мнением со специалистами установки на площадке ТОО «МАЭК».

Эта тема также была рассмотрена в ходе встреч представителей Министерства энергетики РК и Министерства иностранных дел РК по обсуждению мирового опыта и компетенции по вопросам вывода из эксплуатации ядерных реакторов с натриевым теплоносителем в рамках 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене в сентябре прошлого года.

В ходе совещания под председательством руководства ТОО «МАЭК», цель которого – обсуждение трехстороннего партнерства и возможность сотрудничества, руководитель секции вывода из эксплуатации и восстановления окружающей среды представил презентацию о деятельности МАГАТЭ. Также на совещании было рассказано о международной поддержке ЕБРР проектов вывода из эксплуатации ядерных объектов.

В течение своего визита в Актау эксперты планируют ознакомиться с реакторной установкой и предложить своё видение по вопросам полного вывода из эксплуатации реактора БН-350.



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Комментарии ( 3 )

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K_e_k_s (Посетители) Вчера, 23:34
Эй, всё уже придумали!
Причем непосредственные проектировщики этого реактора, в физико-энергетическом институте.

«В ФЭИ разработан и впервые в мире применен оригинальный метод, сочетающий вакуумную отгонку металлического натрия со спиртовой отмывкой его остатков и продуктов окисления. Реализованная технология может быть востребована в будущем для вывода из эксплуатации натриевых систем реакторов БОР-60, БН-350, БН-600, БН-800. В том числе при очистке не только топливных сборок, но и оборудования, которое извлекается из расплавов натрия. БР-10 станет опытно-демонстрационным центром по отработке технологий вывода из эксплуатации быстрых реакторов, и в дальнейшем мы сможем тиражировать этот опыт», – рассказал главный инженер Физико-энергетического института Роман Щепелев.
 
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  • ЁмоЁ
  • Tankushka
  • Yevgeniy 24
  • K_e_k_s
  • 444
 montgomery (Посетители) Вчера, 21:34
Гнать в шею этих экспатов надо!
Сами же заварили это всё и теперь репу чешут что дальше?
Росатомпром поможет.
 
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  • master_kz
  • K_e_k_s
  • 444
 замакима (Посетители) Вчера, 20:50
Пожизненно будут тушить его))) тендеры мендеры, такая кормушку не выгодно закрывать)))
 
 

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