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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:34

Просмотров: 194

Информационное сообщение для кандидатов в депутаты маслихатов Республики Казахстан вместо выбывших

Выборы - 2024
Общие условия предоставления ТОО "Лада Пресс" интернет-площадей на cайте www.lada.kz , для кандидатов в депутаты маслихатов Республики Казахстан вместо выбывших по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, назначенных на 31 марта 2024 года.

ТОО «Лада Пресс» (далее ТОО)– собственник интернет-сайта www.lada.kz в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года «О выборах в Республике Казахстан», информирует о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет-площадей на сайте для размещения материалов предвыборной агитации (далее - Агитационные материалы) кандидатов в депутаты маслихатов Республики Казахстан вместо выбывших по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам.

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов в депутаты маслихатов Республики Казахстан вместо выбывших и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов, таким образом, размещение начинается после 18.00 часов местного времени 5 марта 2024 года и заканчивается в 00.00 часов по местному времени 30 марта 2024 года.

ТОО предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником Сайта и Кандидатом, либо партией, либо с уполномоченным представителем Кандидата или партии. Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении Кандидата либо его уполномоченного представителя, которые затем фиксируются в договоре. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов в порядке очередности путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1. копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата либо партии;

2. копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата либо партии;

3. копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

4. документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора.

Очередность размещения на сайте агитационных материалов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений. Размещенные баннерные материалы будут доступны в desktop-версии, а статьи также и в мобильной версии Сайта.

Все публикации, содержащие предвыборную агитацию, сопровождаются информацией об источниках финансирования.
В случае несоблюдения требований законодательства о выборах в Республике Казахстан редакция вправе отказать в размещении соответствующего агитационного материала.

Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Стоимость размещения материалов:
1. Баннер 1100*100 – 142 000 тенге за 10 дней, без НДС;
2. Баннер размером 300*400 – 134 000 тенге за 10 дней, без НДС;
3. Информационное сообщение в Основной ленте новостей Сайта www.lada.kz250 000 тенге, без НДС;
* Стоимость размещения указана без НДС, так как ТОО "Лада Пресс" является неплательщиком НДС

Технические требования к материалам для размещения:
- интернет-баннер:
Файлы JPG, GIF, SWF размером не более 100-150 кб.;

- PR материалы:
Текстовый материал в формате Ворд, объемом не более 5000 знаков, шрифт не менее 12 кегля;

Одно изображение обязательно, допускается до 5 фото высокого разрешения + до 3-х гиперссылок, по теме материала;
Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником сайта счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.

Заявки принимаются с 05 марта 2024 года года, кроме выходных и праздничных дней, в письменном виде от кандидатов или партий, в рабочие дни (пн.-пт.) с 09:00 до 18:00 (по времени Актау) по следующему адресу:
Республика Казахстан, 130000, г.Актау, 5 мкр., зд.17/1.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам: +7 707 9 601304



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