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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 17:10

Просмотров: 52

Компания «West Oil Software» начала собеседования с кандидатами на места уволенных сотрудников

Сегодня, 29 февраля, компания «West Oil Software» начала собеседование с кандидатами из числа граждан, стоящих в очереди на трудоустройство, сообщается на официальной странице компании в социальных сетях.

фото компании
Как сообщалось ранее, от должности были освобождены 50 человек, которые не пожелали закончить акцию протеста, признанную судом незаконной.

Компания «West Oil Software» начала собеседования с кандидатами на места уволенных сотрудников


«Несмотря на то, что сотрудники участвуют в незаконной акции протеста, мы даем им возможность вернуться на рабочие места посредством согласительной комиссии до тех пор, пока набор не произведен. Набор кандидатов на появляющиеся вакансии будет производиться поэтапно, по мере расторжения трудовых договоров с участниками незаконной акции протеста и их замены гражданами, стоящими в очередь на трудоустройство», - сообщили в компании.


Компания «West Oil Software» начала собеседования с кандидатами на места уволенных сотрудников


Напомним, 27 февраля в компании сообщили о расторжении договоров с 50 сотрудниками из числа бастующих. Ранее к бастующим сотрудникам сервисной нефтяной компании с просьбой прекратить забастовку не раз обращалось руководство. Свое мнение по ситуации высказал и министр энергетики Казахстана.



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