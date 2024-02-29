Компания «West Oil Software» начала собеседования с кандидатами на места уволенных сотрудников

«Несмотря на то, что сотрудники участвуют в незаконной акции протеста, мы даем им возможность вернуться на рабочие места посредством согласительной комиссии до тех пор, пока набор не произведен. Набор кандидатов на появляющиеся вакансии будет производиться поэтапно, по мере расторжения трудовых договоров с участниками незаконной акции протеста и их замены гражданами, стоящими в очередь на трудоустройство», - сообщили в компании.



Как сообщалось ранее, от должности были освобождены 50 человек, которые не пожелали закончить акцию протеста, признанную судом незаконной.Напомним, 27 февраля в компании сообщили о расторжении договоров с 50 сотрудниками из числа бастующих. Ранее к бастующим сотрудникам сервисной нефтяной компании с просьбой прекратить забастовку не раз обращалось руководство. Свое мнение по ситуации высказал и министр энергетики Казахстана.