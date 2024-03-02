Появление новых камер на автодороге встревожило водителей Актау: что они будут фиксировать?

- Установленное оборудование – это специализированная транспортная камера. Она имеет высокое разрешение и поляризационный фильтр, который противодействует бликам на стекле. Это позволяет получать изображения в еще более высоком разрешении, в том числе в темное время суток.

На текущий момент в городе установлен лишь один такой комплекс, размещенный у дома №40 в 12 микрорайоне. Оборудование находится на стадии тестирования нового функционала. Все результаты тестирования передаются в уполномоченный орган для дальнейшего принятия решений. О дальнейших шагах, включая возможные меры по штрафованию нарушителей, будет объявлено дополнительно, - сообщили в компании.

Новые камеры жители Актау заметили вдоль дороги у дома №40 в 12 микрорайоне.Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в пресс-службу департамента полиции Мангистауской области. В ведомстве сообщили, что камеры установила компания Sergek Group, и на текущий момент они работают в тестовом режиме.В Sergek Group добавили, что комплекс передовой, способный фиксировать нарушения с большей точностью.Сроки, когда комплекс начнет функционировать, пока неизвестно.Стоит отметить, в Актау и Мунайлинском районе с 1 июля 2023 года в эксплуатацию ввели 1 138 камеры «Сергек». Их расположение можно посмотреть здесь В октябре 2023 года стало известно об установке еще 28 устройств на набережной областного центра.