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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 08:36

Просмотров: 618

Появление новых камер на автодороге встревожило водителей Актау: что они будут фиксировать?

На автодороге вдоль 12 микрорайона установили новые камеры. Их появление встревожило водителей, так как некоторые предположили, что устройства уже фиксируют нарушения Правил дорожного движения. Комментарий предоставили в пресс-службах департамента полиции Мангистауской области и компании Sergek Group.

Иллюстративное фото
Новые камеры жители Актау заметили вдоль дороги у дома №40 в 12 микрорайоне.



Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в пресс-службу департамента полиции Мангистауской области. В ведомстве сообщили, что камеры установила компания Sergek Group, и на текущий момент они работают в тестовом режиме.

В Sergek Group добавили, что комплекс передовой, способный фиксировать нарушения с большей точностью.

- Установленное оборудование – это специализированная транспортная камера. Она имеет высокое разрешение и поляризационный фильтр, который противодействует бликам на стекле. Это позволяет получать изображения в еще более высоком разрешении, в том числе в темное время суток.
На текущий момент в городе установлен лишь один такой комплекс, размещенный у дома №40 в 12 микрорайоне. Оборудование находится на стадии тестирования нового функционала. Все результаты тестирования передаются в уполномоченный орган для дальнейшего принятия решений. О дальнейших шагах, включая возможные меры по штрафованию нарушителей, будет объявлено дополнительно, - сообщили в компании.


Сроки, когда комплекс начнет функционировать, пока неизвестно.

Стоит отметить, в Актау и Мунайлинском районе с 1 июля 2023 года в эксплуатацию ввели 1 138 камеры «Сергек». Их расположение можно посмотреть здесь.
В октябре 2023 года стало известно об установке еще 28 устройств на набережной областного центра.

Алия Шарипова



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Комментарии ( 1 )

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Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 09:17
Появление новых камер на автодороге встревожило водителей Актау: Встревожило значит нарушают.Вот люди пошли камеры боятся.
 
 

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