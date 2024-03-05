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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:31

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Во сколько жителям Актау обойдётся букет тюльпанов?

Совсем скоро жители Актау отпразднуют Международный женский день. Традиционно прекрасную половину населения радуют цветами. В преддверии 8 Марта редакция Lada.kz провела мониторинг цен на тюльпаны.

Фото автора
В цветочных павильонах, расположенных на рынке «Волна» в 5 микрорайоне, стоимость одного из главных символов весны начинается от 600 тенге за штуку и доходит до 800 тенге.

Во сколько жителям Актау обойдётся букет тюльпанов?


В цветочных магазинах торгового центра «Ардагер» в 9 микрорайоне тюльпаны отдают за 800 тенге.

Во сколько жителям Актау обойдётся букет тюльпанов?


Также мониторинг цен на цветы был проведен в социальных сетях.

Стоимость тюльпанов, предлагаемых аккаунтами магазинов, отличается не сильно – 700-800 тенге за штуку. По заявлениям предпринимателей, цены определены в рамках акции, что наводит на мысль о том, что 8 Марта тюльпаны будут стоить дороже.

Цветы продают и готовыми букетами. Например, стоимость букета из трех тюльпанов может стартовать от 3100 тенге, из семи цветков – от 7100 тенге, из пятнадцати – от 12 000 тенге.

Букет из 51 тюльпана обойдется в 43 800 тенге, из ста – в 83 800 тенге.

Напомним, по данным департамента государственных доходов Мангистауской области, в регионе цветочным бизнесом занимаются 49 индивидуальных предпринимателей и четыре товарищества, из них 77,3 процента зарегистрированы в Актау.

Алия Шарипова



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Комментарии ( 1 )

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Галина63 (Посетители) Сегодня, 10:38
В известной всем соц. сети тюльпаны можно заказать и по 450 и по 500 тенге, при условии приобрести 20 штук одного цвета. В принципе это удобно, если в семье нужно поздравить сразу скажем четыре женщины, получается букетик из пяти цветочков. bravo
 
 

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