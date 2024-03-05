Во сколько жителям Актау обойдётся букет тюльпанов?

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В цветочных павильонах, расположенных на рынке «Волна» в 5 микрорайоне, стоимость одного из главных символов весны начинается от 600 тенге за штуку и доходит до 800 тенге.
В цветочных магазинах торгового центра «Ардагер» в 9 микрорайоне тюльпаны отдают за 800 тенге.
Также мониторинг цен на цветы был проведен в социальных сетях.
Стоимость тюльпанов, предлагаемых аккаунтами магазинов, отличается не сильно – 700-800 тенге за штуку. По заявлениям предпринимателей, цены определены в рамках акции, что наводит на мысль о том, что 8 Марта тюльпаны будут стоить дороже.
Цветы продают и готовыми букетами. Например, стоимость букета из трех тюльпанов может стартовать от 3100 тенге, из семи цветков – от 7100 тенге, из пятнадцати – от 12 000 тенге.
Букет из 51 тюльпана обойдется в 43 800 тенге, из ста – в 83 800 тенге.
Напомним, по данным департамента государственных доходов Мангистауской области, в регионе цветочным бизнесом занимаются 49 индивидуальных предпринимателей и четыре товарищества, из них 77,3 процента зарегистрированы в Актау.
Алия Шарипова
В цветочных магазинах торгового центра «Ардагер» в 9 микрорайоне тюльпаны отдают за 800 тенге.
Также мониторинг цен на цветы был проведен в социальных сетях.
Стоимость тюльпанов, предлагаемых аккаунтами магазинов, отличается не сильно – 700-800 тенге за штуку. По заявлениям предпринимателей, цены определены в рамках акции, что наводит на мысль о том, что 8 Марта тюльпаны будут стоить дороже.
Цветы продают и готовыми букетами. Например, стоимость букета из трех тюльпанов может стартовать от 3100 тенге, из семи цветков – от 7100 тенге, из пятнадцати – от 12 000 тенге.
Букет из 51 тюльпана обойдется в 43 800 тенге, из ста – в 83 800 тенге.
Напомним, по данным департамента государственных доходов Мангистауской области, в регионе цветочным бизнесом занимаются 49 индивидуальных предпринимателей и четыре товарищества, из них 77,3 процента зарегистрированы в Актау.
Алия Шарипова