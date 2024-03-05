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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:58

Просмотров: 524

Цветочный ажиотаж в Мангистау: названы самые популярные цветы среди казахстанцев

Совсем скоро милых дам ждет главный весенний праздник – Международный женский день 8 марта. Этот день один из самых цветочных дней в году, который несет за собой – традиционный ажиотаж в магазинах и на рынках! Департамент государственных доходов по Мангистауской области делится интересными фактами, связанными с ввозом цветов из–за границы.

Фото momenty.org
В ДГД Мангистау рассказала, что основное количество  представителей флоры ввозится из–за рубежа и в преддверии Международного женского дня импорт показывает рост.

Так за январь–февраль прошлого 2023 года в Казахстан было ввезено цветов весом в 1 341 тонн или 24,6 млн. штук бутонов, стоимостью 9,5 млн.долларов США.

Наибольшей популярностью пользовались розы, их было ввезено весом 799 тонны или 18 млн. штук бутонов, стоимостью 5,8 млн. долларов США. На втором месте –хризантемы (вес – 134 тонн или 2,4 млн. штук бутонов, стоимостью 1,3 млн. долларов США), на третьем месте – гвоздики (вес – 31 тонн или 922,7 тыс. бутонов, стоимостью 161 тыс. долларов США).

Также были популярны лилии, их ввезено весом 35 тонн и стоимостью 192 тыс. долларов США, другие свежие срезанные цветы и бутоны (тюльпан, гипсофила, ирис, гортензия и др. экзотические цветы) ввезены весом 376,8 тонн и стоимостью 2,2 млн. долларов США.

Цветы ввозились из Эквадора (769 тонн), Нидерландов (268 тонн), Колумбии (137 тонн), Кении (108 тонн), Израиля (16 тонн), Узбекистана (14 тонн), Китая (13 тонн) и Турции (6 тонн).

А вот в январе-феврале месяце позапрошлого 2022 года в Казахстан всего ввезено цветов весом в 1 059,4 тонн или 20,7 млн. штук бутонов стоимостью 8,3 млн. долларов США.

В Мангистауской области реализацией цветов занимаются 49 индивидуальных предпринимателей и четыре товарищества, из них 77,3% зарегистрированы в Актау.



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Комментарии ( 1 )

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Галина63 (Посетители) Сегодня, 09:36
Пора отменить и этот праздник, как Новый год, смотрите сколько импортных товаров ввозится в страну. Кажется так предлагали ранее? А, зачем нам столько праздников, есть же Наурыз))) tost
 
 

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