Бесплатный проезд! Акимат подготовил подарок для жительниц Мангистау

- В честь празднования 8 Марта на межрайонных автобусных маршрутах №103, №104, №105, №106, №107, «Актау – Кызылтобе-2 – Актау», «Актау – Батыр – Актау», «Актау – Акшукур – Актау», «Актау – Сайын Шапагатов – Актау», курсирующих из Актау в Мунайлинский и Тупкараганский районы, для всех представительниц прекрасного пола проезд будет бесплатным, - сказано в сообщении.

Бесплатные поездки будут доступны по девяти межрайонным маршрутам.Ранее сообщалось о том, что бесплатно на автобусах в праздник смогут ездить жительницы Актау. Список маршрутов по ссылке