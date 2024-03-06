Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 06 Марта
+6...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.53 KZT
  • €1 = 488.73 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:42

Просмотров: 453

Женщины в Актау не получат единовременную выплату к 8 Марта

К 8 Марта в некоторых городах Казахстана многодетные матери и женщины из социально уязвимых слоев населения получат единовременную социальную выплату. Однако в Актау данная выплата не предусмотрена, сообщили в акимате.

Фото из архива
В СМИ сообщается, что в преддверии Международного женского дня в некоторых городах Казахстана многодетные матери и женщины из социально уязвимых групп населения получат единовременную социальную помощь.

Так, в Астане порядка 34 тысяч многодетных матерей получат единовременную социальную выплату в размере 2,5 МРП (9230 тенге).

- Выплата производится многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе малообеспеченным матерям, зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане, на основании списков Центра социальных выплат некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан», – говорится в сообщении Zakon.kz.


В Карагандинской области к 8 Марта 21 861 женщина из социально уязвимых слоев населения также получит единовременную выплату.

По информации из открытых источников, в Караганде, Темиртау, Приозерске, Осакаровском и Шетском районах к празднику деньги на счет перечислят многодетным матерям, имеющим четырех и более детей, и многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

В Актау таких выплат не предусмотрено.

- У нас на 8 Марта нет выплат, - заявила рyководитель ГУ «Актауский городской отдел занятости и социальных программ» Гульнар Хайрлиева.


Напомним, аким Актау Улугбек Тналиев вручил многодетным матерям нагрудный знак «Алтын алқа» в честь Международного женского дня.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика