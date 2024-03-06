Женщины в Актау не получат единовременную выплату к 8 Марта

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В СМИ сообщается, что в преддверии Международного женского дня в некоторых городах Казахстана многодетные матери и женщины из социально уязвимых групп населения получат единовременную социальную помощь.
Так, в Астане порядка 34 тысяч многодетных матерей получат единовременную социальную выплату в размере 2,5 МРП (9230 тенге).
В Карагандинской области к 8 Марта 21 861 женщина из социально уязвимых слоев населения также получит единовременную выплату.
По информации из открытых источников, в Караганде, Темиртау, Приозерске, Осакаровском и Шетском районах к празднику деньги на счет перечислят многодетным матерям, имеющим четырех и более детей, и многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».
В Актау таких выплат не предусмотрено.
Напомним, аким Актау Улугбек Тналиев вручил многодетным матерям нагрудный знак «Алтын алқа» в честь Международного женского дня.
Так, в Астане порядка 34 тысяч многодетных матерей получат единовременную социальную выплату в размере 2,5 МРП (9230 тенге).
- Выплата производится многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе малообеспеченным матерям, зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане, на основании списков Центра социальных выплат некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан», – говорится в сообщении Zakon.kz.
В Карагандинской области к 8 Марта 21 861 женщина из социально уязвимых слоев населения также получит единовременную выплату.
По информации из открытых источников, в Караганде, Темиртау, Приозерске, Осакаровском и Шетском районах к празднику деньги на счет перечислят многодетным матерям, имеющим четырех и более детей, и многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».
В Актау таких выплат не предусмотрено.
- У нас на 8 Марта нет выплат, - заявила рyководитель ГУ «Актауский городской отдел занятости и социальных программ» Гульнар Хайрлиева.
Напомним, аким Актау Улугбек Тналиев вручил многодетным матерям нагрудный знак «Алтын алқа» в честь Международного женского дня.
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