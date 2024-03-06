Женщины в Актау не получат единовременную выплату к 8 Марта

- Выплата производится многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе малообеспеченным матерям, зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане, на основании списков Центра социальных выплат некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан», – говорится в сообщении Zakon.kz.

- У нас на 8 Марта нет выплат, - заявила рyководитель ГУ «Актауский городской отдел занятости и социальных программ» Гульнар Хайрлиева.