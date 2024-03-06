Полиция завела уголовное дело по факту разграбления маяка в Тупкараганском районе

- Неизвестные проникли на вершину башни и украли электрическую лампу вместе с купольной крышей. Предположительно, они сделали это, чтобы продать металл и заработать. Полиция начала расследование по статье 188 УК РК (Кража). Учитывая частые случаи вандализма в этом историческом месте, с 1 марта в районе маяка действует постоянная охрана, - сообщили чиновники.

- В июле 2022 года объект был передан на баланс акимату Форт-Шевченко. В 2022-2023 годы на маяке были проведены научно-реставрационные работы. В 2022 году осуществлены реставрационные мероприятия, но в 2023 году подрядная организация отказалась продолжить работы, в результате чего договор был расторгнут по решению суда. Неиспользованные финансовые средства были возвращены в бюджет, и в настоящее время проводится процесс внесения изменений в проектно-сметную документацию. Ущерб, нанесенный историко-культурному памятнику, точно оценить невозможно, поскольку лампа маяка не была учтена на отдельном балансе. Тем не менее, известно, что в 2022 году во время реставрационных работ лампа функционировала, - сообщили в управлении.