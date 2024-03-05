Удручающее состояние маяка в Тупкараганском районе показал блогер

- Однако, каждый раз приезжая, мы не видели ни одного рабочего, ни одной техники. Но вчера был просто вопиющий случай, главный инструмент, делающий маяк маяком, – электрическая лампа на вершине башни вместе с купольной крышей, полностью исчезла. А ограждение электрической лампы сломано и лежит на земле. Знают ли об этом местные власти? Таким образом, вы своими глазами увидели разграбление исторического памятника, который, как говорят, находится на ремонте, - задается вопросом Нуркен Тажибай.

- Уникальное место превращается изо дня в день в место сбора вандалов, металлоискателей, теперь и шашлычная у стен дома, помнящего Адаевского восстания и сторожевых Новопетровских укреплений! Мы теряем историю, - отмечали общественники.