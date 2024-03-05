Удручающее состояние маяка в Тупкараганском районе показал блогер

Фото: кадр из видео
Как пишет Zakon.kz, ролик был размещен 4 марта 2024 года на странице в Instagram.
Общественник в подписи к публикации отмечает, что последние пять лет он слышит, что памятник истории ремонтируют.
Далее блогер привел немного исторических фактов.
По его словам, Верхний маяк в Форт-Шевченко – исторический памятник, введенный в эксплуатацию в 1863 году. Его свет можно увидеть за 40 километров от берега. Первая лампа была разбита в 1870 году во время Адаевского восстания. А привезенный из Франции в 1871 году маяк проработал до 1929 года, пока повстанцы не сожгли его. Тупкараганский маяк вместе с Нижним маяком в Баутино служили основным навигационным инструментом моряков до начала 2000 годов.
Кроме того, в феврале 2024 года волонтеры заявили, что маяк превращается в место для пикников. Оказалось, что в Казнете опубликовали видео, на кадрах которого несколько мужчин развели костер для жарки шашлыка возле стен одного из строений у маяка.
Общественник в подписи к публикации отмечает, что последние пять лет он слышит, что памятник истории ремонтируют.
- Однако, каждый раз приезжая, мы не видели ни одного рабочего, ни одной техники. Но вчера был просто вопиющий случай, главный инструмент, делающий маяк маяком, – электрическая лампа на вершине башни вместе с купольной крышей, полностью исчезла. А ограждение электрической лампы сломано и лежит на земле. Знают ли об этом местные власти? Таким образом, вы своими глазами увидели разграбление исторического памятника, который, как говорят, находится на ремонте, - задается вопросом Нуркен Тажибай.
Далее блогер привел немного исторических фактов.
По его словам, Верхний маяк в Форт-Шевченко – исторический памятник, введенный в эксплуатацию в 1863 году. Его свет можно увидеть за 40 километров от берега. Первая лампа была разбита в 1870 году во время Адаевского восстания. А привезенный из Франции в 1871 году маяк проработал до 1929 года, пока повстанцы не сожгли его. Тупкараганский маяк вместе с Нижним маяком в Баутино служили основным навигационным инструментом моряков до начала 2000 годов.
Кроме того, в феврале 2024 года волонтеры заявили, что маяк превращается в место для пикников. Оказалось, что в Казнете опубликовали видео, на кадрах которого несколько мужчин развели костер для жарки шашлыка возле стен одного из строений у маяка.
- Уникальное место превращается изо дня в день в место сбора вандалов, металлоискателей, теперь и шашлычная у стен дома, помнящего Адаевского восстания и сторожевых Новопетровских укреплений! Мы теряем историю, - отмечали общественники.
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