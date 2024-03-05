Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 05 Марта
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.35 KZT
  • €1 = 492.02 KZT
  • 1 RUB = 4.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 17:46

Просмотров: 19

Удручающее состояние маяка в Тупкараганском районе показал блогер

Блогер из Актау Нуркен Тажибай опубликовал видео о маяке в Тупкараганском районе. На кадрах отчетливо видно, как разрушается исторический объект.

Фото: кадр из видео
Как пишет Zakon.kz, ролик был размещен 4 марта 2024 года на странице в Instagram.

Общественник в подписи к публикации отмечает, что последние пять лет он слышит, что памятник истории ремонтируют.

- Однако, каждый раз приезжая, мы не видели ни одного рабочего, ни одной техники. Но вчера был просто вопиющий случай, главный инструмент, делающий маяк маяком, – электрическая лампа на вершине башни вместе с купольной крышей, полностью исчезла. А ограждение электрической лампы сломано и лежит на земле. Знают ли об этом местные власти? Таким образом, вы своими глазами увидели разграбление исторического памятника, который, как говорят, находится на ремонте, - задается вопросом Нуркен Тажибай.


Далее блогер привел немного исторических фактов.

По его словам, Верхний маяк в Форт-Шевченко – исторический памятник, введенный в эксплуатацию в 1863 году. Его свет можно увидеть за 40 километров от берега. Первая лампа была разбита в 1870 году во время Адаевского восстания. А привезенный из Франции в 1871 году маяк проработал до 1929 года, пока повстанцы не сожгли его. Тупкараганский маяк вместе с Нижним маяком в Баутино служили основным навигационным инструментом моряков до начала 2000 годов.



Кроме того, в феврале 2024 года волонтеры заявили, что маяк превращается в место для пикников. Оказалось, что в Казнете опубликовали видео, на кадрах которого несколько мужчин развели костер для жарки шашлыка возле стен одного из строений у маяка.

- Уникальное место превращается изо дня в день в место сбора вандалов, металлоискателей, теперь и шашлычная у стен дома, помнящего Адаевского восстания и сторожевых Новопетровских укреплений! Мы теряем историю, - отмечали общественники.





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика