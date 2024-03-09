Есть ли вероятность повторного обрушения на Скальной тропе в Актау

- Скальнеотропизм - для смелых и рисковых, спокойных и верящих в «завтра», - говорит местный житель Марк.

Несмотря на то, что в районе недавнего камнепада выставили ограждение и установили знаки, люди бездумно проходят на туробъект.Некоторые актаусцы считают созданную достопримечательность опасной, так как на ней неоднократно происходило обрушение породы, и оно может повториться еще не раз. Люди просят обратить на это внимание чиновников.На участке около ограждения корреспонденты Lada.kz застали специалистов в области геологии из Назарбаев Университета. Они тестировали свой новый дрон в целях изучения формирования уровня Каспийского моря. На вопрос, имеется ли вероятность повторного обрушения, специалисты ответили положительно.В Актауском городском отделе ЖКХ сообщили, что с их стороны были установлены ограждения они и предупредили полицейских, чтобы те, в свою очередь, регулировали передвижение людей.Напомним, в начале февраля этого года произошел очередной обвал камней на Скальной тропе.Чиновники же считают Скальную тропу безопасной для жизни горожан.Власти приняли решение перестроить участок Скальной тропы.