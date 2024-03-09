Есть ли вероятность повторного обрушения на Скальной тропе в Актау

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Несмотря на то, что в районе недавнего камнепада выставили ограждение и установили знаки, люди бездумно проходят на туробъект.
Некоторые актаусцы считают созданную достопримечательность опасной, так как на ней неоднократно происходило обрушение породы, и оно может повториться еще не раз. Люди просят обратить на это внимание чиновников.
На участке около ограждения корреспонденты Lada.kz застали специалистов в области геологии из Назарбаев Университета. Они тестировали свой новый дрон в целях изучения формирования уровня Каспийского моря. На вопрос, имеется ли вероятность повторного обрушения, специалисты ответили положительно.
В Актауском городском отделе ЖКХ сообщили, что с их стороны были установлены ограждения они и предупредили полицейских, чтобы те, в свою очередь, регулировали передвижение людей.
Напомним, в начале февраля этого года произошел очередной обвал камней на Скальной тропе.
Чиновники же считают Скальную тропу безопасной для жизни горожан.
Власти приняли решение перестроить участок Скальной тропы.
Некоторые актаусцы считают созданную достопримечательность опасной, так как на ней неоднократно происходило обрушение породы, и оно может повториться еще не раз. Люди просят обратить на это внимание чиновников.
- Скальнеотропизм - для смелых и рисковых, спокойных и верящих в «завтра», - говорит местный житель Марк.
На участке около ограждения корреспонденты Lada.kz застали специалистов в области геологии из Назарбаев Университета. Они тестировали свой новый дрон в целях изучения формирования уровня Каспийского моря. На вопрос, имеется ли вероятность повторного обрушения, специалисты ответили положительно.
В Актауском городском отделе ЖКХ сообщили, что с их стороны были установлены ограждения они и предупредили полицейских, чтобы те, в свою очередь, регулировали передвижение людей.
Напомним, в начале февраля этого года произошел очередной обвал камней на Скальной тропе.
Чиновники же считают Скальную тропу безопасной для жизни горожан.
Власти приняли решение перестроить участок Скальной тропы.