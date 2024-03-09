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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:57

Просмотров: 628

Есть ли вероятность повторного обрушения на Скальной тропе в Актау

Огороженный участок не стал помехой для прогуливающихся по Скальной тропе местных жителей.

Фото автора
Несмотря на то, что в районе недавнего камнепада выставили ограждение и установили знаки, люди бездумно проходят на туробъект.

Есть ли вероятность повторного обрушения на Скальной тропе в Актау


Некоторые актаусцы считают созданную достопримечательность опасной, так как на ней неоднократно происходило обрушение породы, и оно может повториться еще не раз. Люди просят обратить на это внимание чиновников.

- Скальнеотропизм - для смелых и рисковых, спокойных и верящих в «завтра», - говорит местный житель Марк.


Есть ли вероятность повторного обрушения на Скальной тропе в Актау


На участке около ограждения корреспонденты Lada.kz застали специалистов в области геологии из Назарбаев Университета. Они тестировали свой новый дрон в целях изучения формирования уровня Каспийского моря. На вопрос, имеется ли вероятность повторного обрушения, специалисты ответили положительно.

Есть ли вероятность повторного обрушения на Скальной тропе в Актау


В Актауском городском отделе ЖКХ сообщили, что с их стороны были установлены ограждения они и предупредили полицейских, чтобы те, в свою очередь, регулировали передвижение людей.

Напомним, в начале февраля этого года произошел очередной обвал камней на Скальной тропе.

Чиновники же считают Скальную тропу безопасной для жизни горожан.

Власти приняли решение перестроить участок Скальной тропы.



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Комментарии ( 2 )

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  • Винипух
 Космос (Посетители) Сегодня, 17:00
Есть ли вероятность повторного обрушения на Скальной тропе в Актау

Это неизбежно. Протекающая вода из септиков и канализации жилых построек наверху в скальный (известняк!) грунт разрушает его и утес дальше будет разрушаться.
 
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 Винипух (Посетители) Сегодня, 16:26
Вопрос времени, если оставить всё без внимания.
 
 

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