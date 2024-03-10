Пустырь вместо аллеи: жители Актау просят засадить земельный участок деревьями

Фото жителей 7 микрорайона
Большая территория за домом №30, перед школой №9, по словам жителей 7 микрорайона, превратилась в пустырь, хотя раньше здесь росли деревья и кустарники.
В то время как жители просят заняться озеленением на этом участке, чиновники выдали разрешительные документы на расположение там мобильного павильона.
Люди адресуют вопрос чиновникам: планируется ли в этом году на данной территории высадка зеленых насаждений?
Комментарий предоставили в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.
Чиновники сообщили, что необходимо рассмотреть возможность полива, прокладку поливочного трубопровода и проезда водовозов.
В то время как жители просят заняться озеленением на этом участке, чиновники выдали разрешительные документы на расположение там мобильного павильона.
Люди адресуют вопрос чиновникам: планируется ли в этом году на данной территории высадка зеленых насаждений?
Комментарий предоставили в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.
Чиновники сообщили, что необходимо рассмотреть возможность полива, прокладку поливочного трубопровода и проезда водовозов.