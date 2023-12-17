Что собрались строить у школы в Актау

Фото жителей 7 микрорайона
Справа от входа в учебное заведение, по словам жителей 7 микрорайона, уже размечен участок. Люди просят узнать, что за строительство затеяли на этом месте.
В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что данный земельный участок предоставлен акиматом города под установку мобильного павильона. Здесь планируется реализовывать хлебобулочные изделия.
Напомним, против строительства продуктового магазина перед гимназией №13 выступили жители 12 микрорайона.
В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что данный земельный участок предоставлен акиматом города под установку мобильного павильона. Здесь планируется реализовывать хлебобулочные изделия.
Напомним, против строительства продуктового магазина перед гимназией №13 выступили жители 12 микрорайона.