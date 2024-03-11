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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:50

Просмотров: 608

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев вошел в пятерку рейтинга глав регионов

Первое лицо региональной администрации Нурлан Ногаев занял четвертое место в рейтинге акимов страны, сообщает информационный портал toppress.kz.

Фото из архива
Новостное издание toppress.kz проанализировало работу глав регионов в январе-феврале 2024 года и составило рейтинг акимов. Основными критериями оценки рейтинга глав регионов послужили макроэкономические показатели, готовность к паводкам, а также ход отопительного сезона. Как показало исследование, не все акимы областей оказались готовы к разного рода испытаниям, а некоторые экономические показатели регионов и вовсе регрессируют.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев занял четвертую строчку в этом списке.

Как сообщает toppress.kz, лидер прошлогоднего рейтинга глав регионов Нурлан Ногаев заслуженно опустился на четвертое место по итогам двух месяцев. На то послужил целый ряд объективных факторов, негативно повлиявших на имидж акима Мангистауской области.

- В январе Нурлан Ногаев столкнулся с серьезными экологическими вызовами в виде массовой гибели лебедей на озере Караколь. Результаты первичных анализов выявили, что лебеди могли умереть в результате заражения птичьим гриппом. Однако по мнению некоторых СМИ, причиной гибели животных мог стать сброс сточных вод из отеля Rixos. Длительная забастовка работников в Жетыбае говорит о все еще высоком социальном напряжении в регионе. Протестующие более четырёх недель стояли под открытым небом в степи вблизи предприятия. Эксперты считают, что несмотря на усилия властей проблема с бастующими нефтяниками все еще остается актуальной в Мангистауской области. Невысокие темпы развития сельского хозяйства, учитывая, что область является одной из наиболее импортозависимых по продуктам питания, а также ситуация с высокой наркопреступностью также негативно отражаются не имидже руководства региона. Тем не менее, представленный проект по углублению водозаборных каналов для обеспечения бесперебойной работы ТЭЦ, а также планы по запуску природного резервата для каспийских тюленей сдержали Нурлана Ногаева в топ-5. Стоит также отметить, что регион все еще является одним из лидеров по привлеченным инвестициям, - передаёт информационный портал.


Напомним, в 2023 году Нурлан Ногаев вернул себе лидирующее положение в рейтинге глав регионов.



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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 20:27
Какая радость. Я так счастлив.
 
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  • Papirosso
 замакима (Посетители) Сегодня, 19:29
Чегоооооо 4 место

Да как так то. Летом вода еле бежала, зимой без тепла сидели сколько. На работу едишь и думаешь как бы в аварию не попасть обьезжая ямы на дорогах

Да нет. Не может быть
 
 

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