Возобновлены авиарейсы между Астраханью и Актау

«До конца осенне-зимнего периода, до 30 марта 2024 года, рейсы будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам. В период до конца мая 2024 года график выполнения рейсов изменится – самолеты авиаперевозчика будут летать в Актау по пятницам и воскресеньям. С начала лета и до конца весенне-летнего сезона частота полетов будет увеличена до трех раз в неделю, дни выполнения рейсов – вторник, пятница и воскресенье. На маршруте перевозчиком задействованы воздушные суда Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 кресел. Время в пути в одном направлении составляет 50 минут», - сообщили в аэропорту.

Через аэропорт Актау доступны стыковочные полеты как в города Казахстана (Алматы, Астана, Актобе, Атырау, Уральск, Шымкент, Кокшетау), так и в другие страны (Лондон, Тбилиси, Кутаиси, Ереван, Стамбул, Баку).Ознакомиться с подробным расписанием полетов и приобрести билеты можно на сайте авиакомпании Scat и на сайте аэропорта.