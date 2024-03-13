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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 09:29

Просмотров: 564

Возобновлены авиарейсы между Астраханью и Актау

Авиакомпания Scat возобновила прямые рейсы из Астрахани в Актау. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта имени Б. М. Кустодиева.

Фото: Мария Заболотная
Через аэропорт Актау доступны стыковочные полеты как в города Казахстана (Алматы, Астана, Актобе, Атырау, Уральск, Шымкент, Кокшетау), так и в другие страны (Лондон, Тбилиси, Кутаиси, Ереван, Стамбул, Баку).

«До конца осенне-зимнего периода, до 30 марта 2024 года, рейсы будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам. В период до конца мая 2024 года график выполнения рейсов изменится – самолеты авиаперевозчика будут летать в Актау по пятницам и воскресеньям. С начала лета и до конца весенне-летнего сезона частота полетов будет увеличена до трех раз в неделю, дни выполнения рейсов – вторник, пятница и воскресенье. На маршруте перевозчиком задействованы воздушные суда Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 кресел. Время в пути в одном направлении составляет 50 минут», - сообщили в аэропорту.


Ознакомиться с подробным расписанием полетов и приобрести билеты можно на сайте авиакомпании Scat и на сайте аэропорта.



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Комментарии ( 2 )

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  • Вован
  • sakura.68
 шевченко (Посетители) Сегодня, 10:17
Зашел ценник посмотрел... 50 минут, а цена!!!! Скат, вас проверить бы. Оборзели в корень.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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  • sakura.68
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 10:14
А почему Скат не возобновит прямой в Москву?
 
 

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