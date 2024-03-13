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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 13:22

Просмотров: 633

Турпотенциал под угрозой: из-за обмеления Каспия лодки не могут причалить к берегу

Под председательством акима Актау Улугбека Тналиева прошло совещание по вопросам развития туристического потенциала города. В частности, озвучена проблема развития морского туризма, связанная с обмелением Каспийского моря. Были рассмотрены вопросы дноуглубительных работ прибрежной зоны возле пирсов, размещения лодок, безопасности на берегу водоема. Об этом сообщает пресс-служба Актауского городского акимата.

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата
В заседании приняли участие представители областного департамента экологии, городского управления по чрезвычайным ситуациям, управления полиции, прокуратуры, инспекции транспортного контроля, областной специализированной природоохранной прокуратуры, областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, ТОО «МАЭК», общественного объединения яхт-клуб «Бриз», индивидуальные предприниматели и руководители ответственных отделов.

Представитель общественного объединения яхт-клуб «Бриз» Алексей Оськин заявил, что обмеление Каспия представляет большую проблему. Он подчеркнул необходимость проведения работ по дноуглублению, чтобы преодолеть эту проблему.

- Сегодня мы столкнулись с проблемой, что наши лодки не могут подойти к причалу из-за обмеления моря. В настоящее время идет ремонт причала, предназначенного для парковки судов. Поэтому проведение дноуглубительных работ становится важной необходимостью для решения этой проблемы, - сообщил Алексей Оськин.


Турпотенциал под угрозой: из-за обмеления Каспия лодки не могут причалить к берегу


Аким города отметил, что проблему должны решать уполномоченные органы совместно с ассоциациями и предпринимателями, оказывающими услуги отдыхающим.

- Как местный исполнительный орган, мы должны развивать туристический потенциал Актау, одновременно обеспечивая безопасность жителей и гостей нашего города на побережье. Поэтому мы считаем необходимым рассмотреть возможность дноуглубительных работ прибрежной зоны для расширения туристической базы и обеспечения предоставления качественных и безопасных услуг на морском побережье. Этот вопрос требует внимания со стороны уполномоченных органов, а также взаимодействия с общественными объединениями и предпринимателями. Мы призываем к совместным усилиям по проработке этого вопроса с учетом его юридической составляющей. Также важно, чтобы предприниматели соблюдали чистоту на прибрежной территории, где располагаются лодки и другие суда, - сказал Улугбек Тналиев.


Ранее жители Актау выразили свои опасения по поводу того, что обмеление Каспийского моря может привести к критическому дефициту питьевой воды. Подробнее по ссылке.



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