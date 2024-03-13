Турпотенциал под угрозой: из-за обмеления Каспия лодки не могут причалить к берегу

- Сегодня мы столкнулись с проблемой, что наши лодки не могут подойти к причалу из-за обмеления моря. В настоящее время идет ремонт причала, предназначенного для парковки судов. Поэтому проведение дноуглубительных работ становится важной необходимостью для решения этой проблемы, - сообщил Алексей Оськин.

- Как местный исполнительный орган, мы должны развивать туристический потенциал Актау, одновременно обеспечивая безопасность жителей и гостей нашего города на побережье. Поэтому мы считаем необходимым рассмотреть возможность дноуглубительных работ прибрежной зоны для расширения туристической базы и обеспечения предоставления качественных и безопасных услуг на морском побережье. Этот вопрос требует внимания со стороны уполномоченных органов, а также взаимодействия с общественными объединениями и предпринимателями. Мы призываем к совместным усилиям по проработке этого вопроса с учетом его юридической составляющей. Также важно, чтобы предприниматели соблюдали чистоту на прибрежной территории, где располагаются лодки и другие суда, - сказал Улугбек Тналиев.