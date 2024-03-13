Турпотенциал под угрозой: из-за обмеления Каспия лодки не могут причалить к берегу

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата
В заседании приняли участие представители областного департамента экологии, городского управления по чрезвычайным ситуациям, управления полиции, прокуратуры, инспекции транспортного контроля, областной специализированной природоохранной прокуратуры, областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, ТОО «МАЭК», общественного объединения яхт-клуб «Бриз», индивидуальные предприниматели и руководители ответственных отделов.
Представитель общественного объединения яхт-клуб «Бриз» Алексей Оськин заявил, что обмеление Каспия представляет большую проблему. Он подчеркнул необходимость проведения работ по дноуглублению, чтобы преодолеть эту проблему.
Аким города отметил, что проблему должны решать уполномоченные органы совместно с ассоциациями и предпринимателями, оказывающими услуги отдыхающим.
Ранее жители Актау выразили свои опасения по поводу того, что обмеление Каспийского моря может привести к критическому дефициту питьевой воды. Подробнее по ссылке.
Представитель общественного объединения яхт-клуб «Бриз» Алексей Оськин заявил, что обмеление Каспия представляет большую проблему. Он подчеркнул необходимость проведения работ по дноуглублению, чтобы преодолеть эту проблему.
- Сегодня мы столкнулись с проблемой, что наши лодки не могут подойти к причалу из-за обмеления моря. В настоящее время идет ремонт причала, предназначенного для парковки судов. Поэтому проведение дноуглубительных работ становится важной необходимостью для решения этой проблемы, - сообщил Алексей Оськин.
Аким города отметил, что проблему должны решать уполномоченные органы совместно с ассоциациями и предпринимателями, оказывающими услуги отдыхающим.
- Как местный исполнительный орган, мы должны развивать туристический потенциал Актау, одновременно обеспечивая безопасность жителей и гостей нашего города на побережье. Поэтому мы считаем необходимым рассмотреть возможность дноуглубительных работ прибрежной зоны для расширения туристической базы и обеспечения предоставления качественных и безопасных услуг на морском побережье. Этот вопрос требует внимания со стороны уполномоченных органов, а также взаимодействия с общественными объединениями и предпринимателями. Мы призываем к совместным усилиям по проработке этого вопроса с учетом его юридической составляющей. Также важно, чтобы предприниматели соблюдали чистоту на прибрежной территории, где располагаются лодки и другие суда, - сказал Улугбек Тналиев.
Ранее жители Актау выразили свои опасения по поводу того, что обмеление Каспийского моря может привести к критическому дефициту питьевой воды. Подробнее по ссылке.
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