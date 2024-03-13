Дополнительный автобус до Отпан тау организовал акимат после жалоб населения

- В 14:00 часов от гостиницы «Нур Плаза» отправится еще один 25-местный автобус. Просим всех желающих поехать в Отпан тау, не опаздывать, и прибыть на место в указанное время. Возвращение в Актау запланировано на 21:00 час, этот автобус привезет всех обратно, - сообщили в акимате.

Информацию о дополнительном транспорте в акимате распространили также сегодня, 13 марта.Напомним, ранее жители города пожаловались на то, что не дождались бесплатного транспорта до культурного объекта. Чиновники заявили, что два автобуса прибыли вовремя.