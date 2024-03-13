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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 13:32

Просмотров: 397

Дополнительный автобус до Отпан тау организовал акимат после жалоб населения

Власти организовали дополнительный автобус до историко-культурного комплекса «Отпан тау», где празднуют Амал. Транспорт отправится в путь сегодня, 13 марта, в 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного акимата.

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата
Информацию о дополнительном транспорте в акимате распространили также сегодня, 13 марта.

- В 14:00 часов от гостиницы «Нур Плаза» отправится еще один 25-местный автобус. Просим всех желающих поехать в Отпан тау, не опаздывать, и прибыть на место в указанное время. Возвращение в Актау запланировано на 21:00 час, этот автобус привезет всех обратно, - сообщили в акимате.


Напомним, ранее жители города пожаловались на то, что не дождались бесплатного транспорта до культурного объекта. Чиновники заявили, что два автобуса прибыли вовремя.



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