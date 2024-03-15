«Оделся и беги»: тренер из Актау рассказал о тонкостях самого доступного вида спорта

Ивану Кириченко 33 года. Страсть к бегу у него появилась еще с детства. В далеком 2000 году, будучи второклашкой, Иван стал членом дворового клуба «Тулпар» со спортивным уклоном. Именно тогда он открыл для себя любовь к преодолению больших расстояний на своих двоих.- В «Тулпаре» была секция легкой атлетики. Клуб не подразумевал только бег. Он включал в себя подвижные игры, акробатику, прыжки, походы. В 2004 году я впервые принял участие в школьных соревнованиях, там я был самым молодым. Несмотря на это, стал победителем в метании мяча с результатом 49 метров 10 сантиметров. В 2005 году у меня случился переломный момент: когда переходил из 4 в 5 класс, сыграл переходный возраст, я пытался бросить спорт. Но мама, человек старой закалки, меня встречала дома с палкой, говорила: «еще раз пропустишь тренировки, я не знаю, что сделаю с тобой. Ты не будешь бездельником». (Смеется – прим. авт.)Кроме того, нас в семье четверо, я - второй сын. Когда я хотел бросить, мне казалось, что я уже все видел, все познал, выиграл все городские соревнования. На республику нас не брали, потому что там нужны были деньги, а у нас в семье с этим было очень плохо. В соревнованиях бывает, что какая-то часть затрат финансируется, а какая-то нет. Были даже такие моменты, когда нужно было сначала вложиться в турниры, а после тебе сумму возвращали, но мы и этого не могли себе позволить.- Я подтянул своих друзей, чтобы мне не было скучно. В 2006 году я привел на легкую атлетику своего друга и по совместительству соседа. Он по сей день занимается. Сейчас он является старшим тренером Актау по легкой атлетике среди молодежи. Помню, как мы сбегали из дома, я приводил его на тренировку.- Он боялся у родителей попросить заниматься легкой атлетикой, потому что ходил на тхэквондо. А я его уговорил, и ему понравилось.- В целом, мой путь был не из легких. Я участвовал практически во всех чемпионатах РК по легкой атлетике, начиная с 2007 года. Был чемпионом Центральной Азии, призером Кубков РК, первенств страны, международных соревнований в Ташкенте, Бишкеке. Мы постоянно выезжали, я привозил медали. Денег это все не приносило. Потом появилась семья, я брал жену, сына на соревнования, как болельщиков. Профессионально занимаясь спортом, я параллельно работал. Если перечислю кем, не поверите. (Смеется – прим. авт.). Я работал официантом, кальянщиком, диджеем, охранником. Днем бег – ночью работа. Выкладывался 24/7. Многие до сих пор меня называют Ваней-терминатором. Было такое, что работу заканчивал в 4 утра, уже в 5 уезжал в Жанаозен на соревнования, еще и выигрывать успевал.Дошло до того, что в какой-то момент спорт перестал быть интересным, ничего не оплачивалось. Последние мои соревнования были в 2017 году. Я привез два «серебра» с международных соревнований в Бишкеке на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой, две «бронзы» – из Ташкента, и еще медаль с чемпионата РК. Получается, вернулся с пятью медалями, кроме «спасибо» больше ничего не получил. Раньше нас поощряли.- В 2017 году мне поступило предложение от магазина крупного спортивного мирового бренда. Под своей эгидой он привлекает тренеров, заключает с ними контракты, одевает их. За определенную плату спортсмены должны проводить тренировки несколько раз в неделю для населения. Я решил попробовать, на тот момент я уже карьеру свою завершил, но с женой мы продолжали выходить на пробежки. Просто спорт бросить невозможно, так как ты этим жил почти 20 лет. Это уже образ жизни, привычка.Изначально в беговом клубе было три человека – я, жена и ее сестра. Потом магазин привлек всех своих сотрудников, а затем и другие люди подтянулись. У кого-то из-за бега даже поменялась жизнь: за время существования клуба у нас сформировалось семь пар, поэтому я погулял на семи свадьбах. В этом году 30 апреля нам семь лет. На текущий момент в клубе состоят 20-30 человек, а так, через нас прошло более 1000 человек.- Все приходит со временем. Многие бегут, устают, а потом думают «да зачем мне это надо». Нужно научиться любить бег и кайфовать от него. Первые две-три недели у новичков сложные, потому что идет повышение давления, это отпугивает. Нужно перетерпеть этот момент, потому что организм перестраивается, это стресс. Тело думает «зачем ты это делаешь со мной, мы ведь так классно лежали на диване». (Улыбается – прим. авт.) Но после того, как примешь это все, отдача будет другой. Технику бега можно посмотреть по видео, визуально. Чтобы ее усовершенствовать, нужно непосредственно выполнять беговые упражнения и прокачивать себя. Чтобы привыкнуть и кайфануть от бега, хватает 21 тренировки, без пропусков.- Пользы много: заряд бодрости, укрепление мышц, развитие суставов, улучшение выносливости, укрепление дыхательной системы, повышение концентрации, улучшение иммунитета. Ну, и это самый доступный вид спорта – оделся и беги.- Для бега достаточно провести суставную разминку, без резких наклонов и растяжки. Почему? Потому что организм «холодный», любое резкое движение может привести к микронадрыву, который во время тренировки начнет нагреваться и приведет к ощущению дискомфорта. Это первая ошибка многих людей. Либо перед основным забегом можно сделать легкую пробежку на 10-15 минут, чтобы организм полностью разогрелся.- Я всю жизнь бегал в кроссовках, которые стоили 2500 тенге на базаре, и проблем не испытывал. Но, почему я их не испытывал? Потому что мы тренировались на резиновом покрытии в Алматы, Караганде. Но когда я начал заниматься длительными пробежками, то конкретно почувствовал разницу бега между обычными кроссовками и специальными. У кроссовок должна быть гель-подошва толщиной примерно 3-4 сантиметра, мягкая. Чем больше и мягче пятка у обуви, тем меньше ударная нагрузка на коленный сустав. При этом необязательно покупать очень дорогую обувь, если нет возможности, существуют более бюджетные бренды, которые качеством ни чем не уступают крупным маркам.- Есть правило трех слоев – это термобелье, футболка, поверх ветровка-непродувайка. Снизу можно надеть велосипедки, лосины, термобелье, затем спортивные брюки, тоже все должно быть непродуваемым. Сверху куртка, она сухая, ее вовремя тренировки снимаем, а после надеваем.- Да, это обязательно. Также нужно пить воду, во время тренировки достаточно делать пару глотков, но не упиваться.- Нет. Бегать людям с лишним весом нельзя, так как из-за большой массы тела будут травмироваться колени, голеностопы, вплоть до менисков. Нужно начинать с ходьбы. Сначала ходить от 40 до 60 минут. Потом постепенно увеличивать темп ходьбы, можно добавлять шаги по лестницам. Чтобы совершить свою первую пробежку, просто ходить придется три-четыре месяца.- Пульсометры больше используют более продвинутые бегуны, которые работают целенаправленно на достижение какого-либо результата, следуют плану, готовятся к соревнованиям, или те, у кого проблемы с сердцем, например, порок сердца. Для любителей и для новичков они, в общем-то, не нужны.- Бег по асфальту – это ударная нагрузка на колени, голеностопы. Но тут себя можно обезопасить хорошей специальной обувью. Не рекомендую бегать по брусчатке из-за ее неровностей. На резиновом покрытии можно бегать в любых кроссовках – на нем ударная нагрузка минимальная.- У нас в городе прорезиненных дорог нет вообще. Но есть с фитнес-покрытием, но это совсем не то. Это просто половое покрытие.- Уже устали биться по стадиону. Первое наше крупное интервью по этой теме было в 2007 году. В нем участвовал призер чемпионата мира по бегу на 110 метров с барьерами среди юношей Денис Семенов. Мы показали тот кошмар из асфальта, песка, который там сейчас есть. Профессиональный спортсмен на фоне такой картинки был ярким примером того, почему в самом богатом регионе страны нет нормального стадиона. Власти по сей день кормят нас завтраками: то они его продали, то не продали, то приватизации не было на землю. Вроде вопрос по земле решился сейчас, вроде и проект есть, но все равно строительство еще не началось. Хотя я считаю, что качественный стадион может развить спортивный потенциал области – на нем можно будет проводить международные соревнования.- Наверно, через лет 10, хотя мы уже давно этого ждем. Ну ничего, слабее мы от этого не стали. (Смеется – прим. авт.)