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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:29

Просмотров: 322

Фонд «Ақтау менің қалам» предложил установить подземные мусорные контейнеры

В Актау состоялось заседание отраслевого совета по строительству, ЖКХ и земельным отношениям при Палате предпринимателей Мангистауской области с участием акима Актау. Директор фонда «Ақтау менің қалам» Данияр Сандыбаев заявил, что в Актау имеется проблема с вывозом мусора и предложил установить подземные мусорные контейнеры.

Конструкция системы подземного хранения мусора.
В ходе заседания обсуждали актуальные вопросы благоустройства и внешнего вида города.

Фонд «Ақтау менің қалам» предложил установить подземные мусорные контейнеры


Директор фонда «Ақтау менің қалам» Данияр Сандыбаев заявил, что в Актау необходимо установить подземные мусорные контейнеры.

- Контейнеры в Актау всячески омрачают жизнь - они плохо пахнут, иногда загораются, там роются бомжи, разводятся крысы и тараканы, а ветер разносит мусор по всей округе, что обесценивает работу коммунальных служб. В Жанаозене такая же проблема имеется. Наш регион жаркий и ветреный, нам очень важно, чтобы весь мусор хранился под землей. Открытых мусорных контейнеров быть не должно! Во всем мире успешно используются подземные контейнеры. Поэтому мы предлагаем установить подземные контейнеры, которые даже не требуют применения особой спецтехники. Мы готовы рассмотреть все варианты совместно с акиматом и ПКСК города, подойти к решению проблемы. Привлекательность нашего города зависит от того, как мы будем бороться с мусором, - сказал Данияр Сандыбаев.


Фонд «Ақтау менің қалам» предложил установить подземные мусорные контейнеры


Данияр Сандыбаев рассказал, про преимущества установки системы подземного хранения мусора.

Фонд «Ақтау менің қалам» предложил установить подземные мусорные контейнеры


Фонд «Ақтау менің қалам» предложил установить подземные мусорные контейнеры


- Бак на гидравлической платформе будет находиться под землей. При установке нет необходимости в специализированной дополнительной технике, переобучении персонала и получении разрешений для работы с манипуляторами. Не требует установки дополнительных элементов (навесы, ограждения, площадки). Очищение мусоросборника будут производиться обычными мусоровозами. Гидравлические платформы производятся в Казахстане, полностью соответствуя современным стандартам и нормам, поддерживая стратегическую задачу, поставленную перед правительством Главой государства. Система управления отходами и введение данных стандартов - это шаг для перехода страны к «Зеленой экономике», - рассказал Данияр Сандыбаев.


Фонд «Ақтау менің қалам» предложил установить подземные мусорные контейнеры


Фонд «Ақтау менің қалам» предложил установить подземные мусорные контейнеры


По словам Данияра Сандыбаева, на сегодняшний день в Актау установлены контейнеры с объемом 0,75 кубометра, у предлагаемых подземных – 1,2 куба. Такие баки, как отметил спикер, решат все проблемы с переполненными контейнерами.

- Мы полностью проработали этот вопрос. Напомню, что Премьер-Министр Олжас Бектенов в своем выступлении на одном из заседаний отметил, что во многих регионах республики до сих пор не удалось организовать эффективный сбор и вывоз, сортировку и переработку коммунальных отходов. Повсеместно образуются несанкционированные свалки, несвоевременно решаются вопросы их ликвидации. Все мы знаем и видим, как выглядят мусорные контейнеры в Актау. Сегодня мы очень сильно хотели бы, чтобы нас поддержали и услышали, - подытожил Данияр Сандыбаев.


Фонд «Ақтау менің қалам» предложил установить подземные мусорные контейнеры


Аким города Улыгбек Тналиев заявил, что данное предложение не рассматривается, сославшись на отсутствие мест для установки детских площадок и парковок.

Фонд «Ақтау менің қалам» предложил установить подземные мусорные контейнеры


- Это вина, конечно, отчасти и наша в том, что велась неправильная точечная застройка в городе. В результате некуда ставить мусорные контейнеры, детские площадки и парковки. Да, в свое время в угоду предпринимателям выдали дополнительные площади, при этом приходится жертвовать вот такими первостепенными потребностями граждан, - сказал аким города.

Аким города заявил, что его совершенно не устраивает ситуация с вывозом мусора в городе.

- Касательно непосредственно презентации по ТБО. Мы можем, конечно, хоть что презентовать, но надо учитывать экономику. Мы должны посмотреть, сколько в целом будет стоить вся конструкция и закупка контейнеров. Сейчас мне совершенно не нравится ситуация с вывозом мусора в городе, должно быть 60 мусоровозов, которые должны своевременно предоставлять услуги гражданам. У нас восемь организаций, которые занимаются вывозом ТБО, но они имеет около 40 мусоровозов, еще 20 не хватает. Предприниматели должны найти средства и закупить технику. Они в ответ жалуются только на то, что население не платит. Это конкурентная среда, акимат не выплачивает деньги за вывоз мусора. Это должны делать сами жильцы, заключая договор с такими компаниями. Опять, кто эти услуги оказывает, акимат? Нет, предприниматели, соответственно. Сейчас имеется иная концепция, мы изучили астанинский формат. По цене и экономии они намного дешевле, нежели закупать новую систему. Предложение Данияра имеет право на жизнь, но в новых строящихся жилых комплексах. Застройщики могут заранее запланировать места под данные контейнеры, - отметил глава города.


Напомним, что в 2021 году подземные мусорные контейнеры установили на набережной в 14 микрорайоне Актау. По данным городского акимата, это подарок городу от одной из турецких компаний.



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Комментарии ( 1 )

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Coffee (Посетители) Сегодня, 09:38
Грустно читать ответ акима. Я была бы только за подземные мусорные баки, т.к. достало, что ветер каждый раз разносит мусор возле домов. И дело не только в том, что мусоровозов не хватает.
У меня возле дома абсурдная ситуация. Стоят три дома рядом, возле каждого из них мусорные контейнеры. Возле первого дома контейнер постоянно переполнен, потому что там "проходимость" больше =( То есть людям лень даже пару шагов в сторону сделать. Они видят, что этот контейнер уже завален, а рядом стоит практически пустой. Но им проще кинуть мусор здесь. Конечно, эту кипу потом сильный ветер разносит =(((

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
 

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