Фонд «Ақтау менің қалам» предложил установить подземные мусорные контейнеры

- Контейнеры в Актау всячески омрачают жизнь - они плохо пахнут, иногда загораются, там роются бомжи, разводятся крысы и тараканы, а ветер разносит мусор по всей округе, что обесценивает работу коммунальных служб. В Жанаозене такая же проблема имеется. Наш регион жаркий и ветреный, нам очень важно, чтобы весь мусор хранился под землей. Открытых мусорных контейнеров быть не должно! Во всем мире успешно используются подземные контейнеры. Поэтому мы предлагаем установить подземные контейнеры, которые даже не требуют применения особой спецтехники. Мы готовы рассмотреть все варианты совместно с акиматом и ПКСК города, подойти к решению проблемы. Привлекательность нашего города зависит от того, как мы будем бороться с мусором, - сказал Данияр Сандыбаев.



- Бак на гидравлической платформе будет находиться под землей. При установке нет необходимости в специализированной дополнительной технике, переобучении персонала и получении разрешений для работы с манипуляторами. Не требует установки дополнительных элементов (навесы, ограждения, площадки). Очищение мусоросборника будут производиться обычными мусоровозами. Гидравлические платформы производятся в Казахстане, полностью соответствуя современным стандартам и нормам, поддерживая стратегическую задачу, поставленную перед правительством Главой государства. Система управления отходами и введение данных стандартов - это шаг для перехода страны к «Зеленой экономике», - рассказал Данияр Сандыбаев.

- Мы полностью проработали этот вопрос. Напомню, что Премьер-Министр Олжас Бектенов в своем выступлении на одном из заседаний отметил, что во многих регионах республики до сих пор не удалось организовать эффективный сбор и вывоз, сортировку и переработку коммунальных отходов. Повсеместно образуются несанкционированные свалки, несвоевременно решаются вопросы их ликвидации. Все мы знаем и видим, как выглядят мусорные контейнеры в Актау. Сегодня мы очень сильно хотели бы, чтобы нас поддержали и услышали, - подытожил Данияр Сандыбаев.

- Это вина, конечно, отчасти и наша в том, что велась неправильная точечная застройка в городе. В результате некуда ставить мусорные контейнеры, детские площадки и парковки. Да, в свое время в угоду предпринимателям выдали дополнительные площади, при этом приходится жертвовать вот такими первостепенными потребностями граждан, - сказал аким города.



- Касательно непосредственно презентации по ТБО. Мы можем, конечно, хоть что презентовать, но надо учитывать экономику. Мы должны посмотреть, сколько в целом будет стоить вся конструкция и закупка контейнеров. Сейчас мне совершенно не нравится ситуация с вывозом мусора в городе, должно быть 60 мусоровозов, которые должны своевременно предоставлять услуги гражданам. У нас восемь организаций, которые занимаются вывозом ТБО, но они имеет около 40 мусоровозов, еще 20 не хватает. Предприниматели должны найти средства и закупить технику. Они в ответ жалуются только на то, что население не платит. Это конкурентная среда, акимат не выплачивает деньги за вывоз мусора. Это должны делать сами жильцы, заключая договор с такими компаниями. Опять, кто эти услуги оказывает, акимат? Нет, предприниматели, соответственно. Сейчас имеется иная концепция, мы изучили астанинский формат. По цене и экономии они намного дешевле, нежели закупать новую систему. Предложение Данияра имеет право на жизнь, но в новых строящихся жилых комплексах. Застройщики могут заранее запланировать места под данные контейнеры, - отметил глава города.