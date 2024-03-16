Разъезжающие по микрорайону полицейские обеспокоили жителей Актау

С проблесковыми маячками, спецсигналом служебный полицейский автомобиль проехал по дворам 15 микрорайона. Люди поинтересовались, что за акция проводилась стражами порядка.В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что вчера, 15 марта, правоохранители сообщали в рупор о предстоящей акции «Приемная во дворе», которая была запланирована вечером в 15 микрорайоне.Видео было размещено на одном из актауских пабликов.