В Актау полицейские проводят акцию «Приемная во дворе»

Фото из архива Lada.kz
Прием населения проводят участковые инспекторы полиции, закрепленные за каждым микрорайоном.
Во многих микрорайонах акция уже прошла. В понедельник, 18 марта, встреча с населением запланирована в микрорайоне Шыгыс-1 у дома №35, 19 марта - в 31Б микрорайоне возле дома №8, 20 марта - в 32В микрорайоне около дома №7, 21 марта - на нулевой улице в жилом массиве Рауан. Время приема - 17:00 часов.
Напомним, разъезжающие по микрорайону полицейские обеспокоили горожан.
Во многих микрорайонах акция уже прошла. В понедельник, 18 марта, встреча с населением запланирована в микрорайоне Шыгыс-1 у дома №35, 19 марта - в 31Б микрорайоне возле дома №8, 20 марта - в 32В микрорайоне около дома №7, 21 марта - на нулевой улице в жилом массиве Рауан. Время приема - 17:00 часов.
- Главные вопросы, которые поднимают горожане - это установка камер видеонаблюдения во дворах, профилактика квартирных краж, а также безопасность населения, - отметили в ведомстве.
Напомним, разъезжающие по микрорайону полицейские обеспокоили горожан.
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