В Актау полицейские проводят акцию «Приемная во дворе»

- Главные вопросы, которые поднимают горожане - это установка камер видеонаблюдения во дворах, профилактика квартирных краж, а также безопасность населения, - отметили в ведомстве.

Прием населения проводят участковые инспекторы полиции, закрепленные за каждым микрорайоном.Во многих микрорайонах акция уже прошла. В понедельник,, встреча с населением запланирована в микрорайоне Шыгыс-1 у дома №35,- в 31Б микрорайоне возле дома №8,- в 32В микрорайоне около дома №7,- на нулевой улице в жилом массиве Рауан.Напомним, разъезжающие по микрорайону полицейские обеспокоили горожан.