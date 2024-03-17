Почему детскую площадку в Актау восстановили частично

- Подрядная организация взяла на себя ответственность, что полностью заменит элементы и покрытие. Работы до конца еще не завершены. В данный момент не позволяют погодные условия, так как необходима плюсовая температура, чтобы покрытие после укладки могло полностью высохнуть, - объяснили чиновники.

На детской площадке у дома №21, по словам жителей 11 микрорайона, с января заменили только часть игровых элементов. Качели же исчезли, горка находится в удручающем состоянии. Самая главная проблема – это покрытие, которое отслаивается и крошится.На жалобу людей ответили в городском отделе ЖКХ акимата Актау.Напомним, детская площадка «рассыпалась» в начале года, спустя месяц после установки.