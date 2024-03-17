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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:59

Просмотров: 202

Почему детскую площадку в Актау восстановили частично

Жители возмущены, что детский игровой комплекс в 11 микрорайоне до сегодняшнего дня не привели в порядок, как чиновники обещали ранее.

Кадр видео
На детской площадке у дома №21, по словам жителей 11 микрорайона, с января заменили только часть игровых элементов. Качели же исчезли, горка находится в удручающем состоянии. Самая главная проблема – это покрытие, которое отслаивается и крошится.

На жалобу людей ответили в городском отделе ЖКХ акимата Актау.

- Подрядная организация взяла на себя ответственность, что полностью заменит элементы и покрытие. Работы до конца еще не завершены. В данный момент не позволяют погодные условия, так как необходима плюсовая температура, чтобы покрытие после укладки могло полностью высохнуть, - объяснили чиновники.


Напомним, детская площадка «рассыпалась» в начале года, спустя месяц после установки.




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Комментарии ( 1 )

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  • Yevgeniy 24
 Vladimir00 (Посетители) Сегодня, 16:16
Что все на погоду ссылаются не хотят делать тоже мне спецы хреновы,ой пагода палахая надо лета ждать потом жарко осень надо ждать.идите в жек и морду набейте.сами скулите и от вас толку нет.
 
 

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