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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:10

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Будет салют: как и где отпразднуют Наурыз в Мангистау

В честь весеннего праздника Наурыз в Мангистауской области проведут 189 мероприятий. Жители и гости региона могут посетить выставки, мастер-классы, концерты, соревнования по национальным видам спорта. Традиционно на набережной Актау установят юрты. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации области Гульзайда Толеугалиева.

Фото из архива
Она подчеркнула, что в соответствии с поручением Президента страны разработана новая концепция празднования Наурыза – как праздника единства, согласия, сохранения национальной идентичности и популяризации семейных ценностей.

По словам Гульзайды Тулеугалиевой, более 50-ти мероприятий, организованных в честь Наурыза, пройдут с 21 по 23 марта включительно. Основное празднование намечено на 22 марта, именуемое «Ұлыстың Ұлы күн». В нем будут задействованы представители государственных структур, предприятий, неправительственных организаций, этнокультурных центров. В проведении праздника будут также участвовать представители общественных объединений, молодежных организаций, научной и творческой интеллигенции, и другие.

Будет салют: как и где отпразднуют Наурыз в Мангистау


- Каждый из посетителей праздничных мероприятий сам решит, куда отправится, но подчеркну, что жители и гости области могут быть заинтересованы мероприятиями, которые намечены на главный день Наурыза - 22 марта. В этот день в юртах будут проводиться состязания по национальным играм. Еще откроется выставка поделок, организуются мастер-классы и прочие мероприятия, - поделилась Гульзайда Тулеугалиева.


На брифинге заместитель акима Актау Нуртас Сали напомнил, что Актау получил статус культурной столицы тюркского мира на 2025 год. Это решение было принято на заседании постоянного Совета министров культуры «ТЮРКСОЙ» в городе Шуша Азербайджана. В этой связи Наурыз с этого года будет отмечаться особо, сообщил замакима.

Будет салют: как и где отпразднуют Наурыз в Мангистау


- Улицы, здания города оформляют в соответствии с символами Наурыз мейрамы. Будет разработан медиаплан, который представят в СМИ, в социальных сетях, где опубликуют программу Наурыза. 21 марта в 19:00 на сцене амфитеатра для жителей и гостей города пройдет программа «Алтыбакан» культурно-досугового комплекса имени Абая. А 22 марта, как всегда, на берегу моря в областном центре появится город юрт. Мероприятия будут на любой вкус. Так, в 12.00 стартует мероприятие «Бастанғы-бақыт бастауы». В 19.00 начнется праздничный концерт артистов города, а завершится празднование Наурыза фейерверком, - проинформировал Нуртас Сали.


Специалисты добавили, что приглашают всех горожан и гостей города принять активное участие в праздничных мероприятиях и внести лепту в популяризацию национальных традиций.



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