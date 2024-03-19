Будет салют: как и где отпразднуют Наурыз в Мангистау

Фото из архива
Она подчеркнула, что в соответствии с поручением Президента страны разработана новая концепция празднования Наурыза – как праздника единства, согласия, сохранения национальной идентичности и популяризации семейных ценностей.
По словам Гульзайды Тулеугалиевой, более 50-ти мероприятий, организованных в честь Наурыза, пройдут с 21 по 23 марта включительно. Основное празднование намечено на 22 марта, именуемое «Ұлыстың Ұлы күн». В нем будут задействованы представители государственных структур, предприятий, неправительственных организаций, этнокультурных центров. В проведении праздника будут также участвовать представители общественных объединений, молодежных организаций, научной и творческой интеллигенции, и другие.
На брифинге заместитель акима Актау Нуртас Сали напомнил, что Актау получил статус культурной столицы тюркского мира на 2025 год. Это решение было принято на заседании постоянного Совета министров культуры «ТЮРКСОЙ» в городе Шуша Азербайджана. В этой связи Наурыз с этого года будет отмечаться особо, сообщил замакима.
Специалисты добавили, что приглашают всех горожан и гостей города принять активное участие в праздничных мероприятиях и внести лепту в популяризацию национальных традиций.
По словам Гульзайды Тулеугалиевой, более 50-ти мероприятий, организованных в честь Наурыза, пройдут с 21 по 23 марта включительно. Основное празднование намечено на 22 марта, именуемое «Ұлыстың Ұлы күн». В нем будут задействованы представители государственных структур, предприятий, неправительственных организаций, этнокультурных центров. В проведении праздника будут также участвовать представители общественных объединений, молодежных организаций, научной и творческой интеллигенции, и другие.
- Каждый из посетителей праздничных мероприятий сам решит, куда отправится, но подчеркну, что жители и гости области могут быть заинтересованы мероприятиями, которые намечены на главный день Наурыза - 22 марта. В этот день в юртах будут проводиться состязания по национальным играм. Еще откроется выставка поделок, организуются мастер-классы и прочие мероприятия, - поделилась Гульзайда Тулеугалиева.
На брифинге заместитель акима Актау Нуртас Сали напомнил, что Актау получил статус культурной столицы тюркского мира на 2025 год. Это решение было принято на заседании постоянного Совета министров культуры «ТЮРКСОЙ» в городе Шуша Азербайджана. В этой связи Наурыз с этого года будет отмечаться особо, сообщил замакима.
- Улицы, здания города оформляют в соответствии с символами Наурыз мейрамы. Будет разработан медиаплан, который представят в СМИ, в социальных сетях, где опубликуют программу Наурыза. 21 марта в 19:00 на сцене амфитеатра для жителей и гостей города пройдет программа «Алтыбакан» культурно-досугового комплекса имени Абая. А 22 марта, как всегда, на берегу моря в областном центре появится город юрт. Мероприятия будут на любой вкус. Так, в 12.00 стартует мероприятие «Бастанғы-бақыт бастауы». В 19.00 начнется праздничный концерт артистов города, а завершится празднование Наурыза фейерверком, - проинформировал Нуртас Сали.
Специалисты добавили, что приглашают всех горожан и гостей города принять активное участие в праздничных мероприятиях и внести лепту в популяризацию национальных традиций.
Оставьте свой комментарий первым.