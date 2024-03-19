Будет салют: как и где отпразднуют Наурыз в Мангистау

- Каждый из посетителей праздничных мероприятий сам решит, куда отправится, но подчеркну, что жители и гости области могут быть заинтересованы мероприятиями, которые намечены на главный день Наурыза - 22 марта. В этот день в юртах будут проводиться состязания по национальным играм. Еще откроется выставка поделок, организуются мастер-классы и прочие мероприятия, - поделилась Гульзайда Тулеугалиева.

- Улицы, здания города оформляют в соответствии с символами Наурыз мейрамы. Будет разработан медиаплан, который представят в СМИ, в социальных сетях, где опубликуют программу Наурыза. 21 марта в 19:00 на сцене амфитеатра для жителей и гостей города пройдет программа «Алтыбакан» культурно-досугового комплекса имени Абая. А 22 марта, как всегда, на берегу моря в областном центре появится город юрт. Мероприятия будут на любой вкус. Так, в 12.00 стартует мероприятие «Бастанғы-бақыт бастауы». В 19.00 начнется праздничный концерт артистов города, а завершится празднование Наурыза фейерверком, - проинформировал Нуртас Сали.