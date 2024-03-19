Санэпидемиологи Мангистау дали советы по питанию во время празднования Наурыза

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Праздник Наурыз традиционно ассоциируется с богатым угощением: дастарханы буквально «ломятся» от переизбытка национальных блюд, салатов, выпечки, напитков с молочной продукцией. Санэпидемиологи предупреждают, что в случае несоблюдения элементарных правил, застолье может обернуться массовым отравлением.
В праздничные дни общественные поставщики и торговые центры часто готовят широкий спектр кулинарной продукции, а также выпечки. Санэпидемиологи Мангистау советуют просить у продавцов документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов, соблюдение условий хранения и реализации.
Обратились сотрудники СЭС и к менеджерам и администраторам ресторанов и точек продаж готовой продукции с просьбой перепроверить сроки хранения всех товаров для профилактики массовых отравлений.
Напомним, в центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля с симптомами отравления обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы. Выяснилось, что все отравившиеся заказывали фаст-фуд в точке общепита. С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена.
«Мы хотим еще раз напомнить о соблюдении гигиенических требований по профилактике пищевых отравлений во время празднования праздника Наурыз и в выходные, связанные с этим праздником. Обязательно обращайте внимание на сроки годности продуктов при их приготовлении и не игнорируйте сроки и температуру хранения готовых блюд. В случае малейших подозрений на то, что товар не качественен - не употребляйте его в пищу. Особенно это касается остатков пищи после застолья. Наибольшую угрозу для отравления представляют готовые куриные блюда, блюда с яйцами, салаты с майонезом и сметаной, кондитерские изделия со сливками (пирожные, сладкие хлебцы). Рекомендуем не готовить еду к праздничному столу сильно заранее и следить за тем, чтобы она хранилась при необходимой температуре», - предупредили санэпидемиологи.
В праздничные дни общественные поставщики и торговые центры часто готовят широкий спектр кулинарной продукции, а также выпечки. Санэпидемиологи Мангистау советуют просить у продавцов документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов, соблюдение условий хранения и реализации.
«Находясь в отпуске, не имея возможности самостоятельно готовить пищу, пожалуйста, избегайте покупки еды в торговых точках, не соблюдающих простые правила гигиены. Также не забывайте о личной гигиене, перед едой протрите руки гигиеническими средствами (салфетками, антисептиками и тд.)», - говорят санэпидемиологи.
Обратились сотрудники СЭС и к менеджерам и администраторам ресторанов и точек продаж готовой продукции с просьбой перепроверить сроки хранения всех товаров для профилактики массовых отравлений.
Напомним, в центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля с симптомами отравления обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы. Выяснилось, что все отравившиеся заказывали фаст-фуд в точке общепита. С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена.
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