Массовое отравление в Бейнеу: у двух пострадавших выявлены инфекции

- В ходе сбора эпидемиологического анамнеза, по словам пациентов, в заведении общественного питания «Аli-Man fast_food», расположенном в селе Бейнеу, они заказывали суши, пиццу, наггетсы, шаурму. Однако, с чем связано отравление, пока неясно. Только после получения экспертного результата станет ясно, что именно стало причиной отравления. На сегодняшний день на месте общественного питания проводится эпидемиологическое расследование, из очагов изъяты различные продукты питания, пробы, взяты анализы у сотрудников. Проверки продолжаются. В Бейнеуском районе в связи с регистрацией группового отравления создан областной штаб. Составом штаба два раза в режиме онлайн через Zoom было проведено внеочередное заседание штаба. Штаб продолжает свою работу. Также продолжается проведение полных эпидемиологических мероприятий с целью стабилизации выявленных бактериальных заболеваний, - сказал Бердибек Саралтаев.

- Возбудители инфекции клебсиелла, стафилококк ауреус передаются воздушно-капельным путем, то есть при кашле, дыхании, чихании и разговоре. Золотистый стафилококк передается контактно-бытовым путем через общие предметы, воздушно-капельным - от больного человека к здоровому, пищевым - через испорченные продукты питания или с грязной водой, - рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля.