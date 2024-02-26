Массовое отравление в Бейнеу: у двух пострадавших выявлены инфекции

Фото ЦОК региона
Как ранее говорил Бердибек Саралтаев, у двоих пациентов выявили кишечный возбудитель клебсиелла пневмония и стафилококк ауреус. Анализы остальных пациентов пока еще не готовы, они в работе. Санэпидемиологи высняют, чем отравились сельчане.
Бердибек Саралтаев рассказал, каким путем передаются данные инфекции.
Бердибек Саралтаев отметил, что департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области на первое полугодие текущего года запланировано три проверки общепита.
Напомним, в центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля с симптомами отравления обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы. Выяснилось, что все отравившиеся заказывали еду в точке общепита под названием «Али-Ман». С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена.
Начальник отдела следственного управления департамента полиции Мангистауской области Айболат Мурзашев в ходе брифинга на площадке Центра общественных коммуникаций рассказал, что кафе быстрого питания, в котором произошло массовое отравление, на период следствия закрыто. Возбуждено уголовное дело.
- В ходе сбора эпидемиологического анамнеза, по словам пациентов, в заведении общественного питания «Аli-Man fast_food», расположенном в селе Бейнеу, они заказывали суши, пиццу, наггетсы, шаурму. Однако, с чем связано отравление, пока неясно. Только после получения экспертного результата станет ясно, что именно стало причиной отравления. На сегодняшний день на месте общественного питания проводится эпидемиологическое расследование, из очагов изъяты различные продукты питания, пробы, взяты анализы у сотрудников. Проверки продолжаются. В Бейнеуском районе в связи с регистрацией группового отравления создан областной штаб. Составом штаба два раза в режиме онлайн через Zoom было проведено внеочередное заседание штаба. Штаб продолжает свою работу. Также продолжается проведение полных эпидемиологических мероприятий с целью стабилизации выявленных бактериальных заболеваний, - сказал Бердибек Саралтаев.
Бердибек Саралтаев рассказал, каким путем передаются данные инфекции.
- Возбудители инфекции клебсиелла, стафилококк ауреус передаются воздушно-капельным путем, то есть при кашле, дыхании, чихании и разговоре. Золотистый стафилококк передается контактно-бытовым путем через общие предметы, воздушно-капельным - от больного человека к здоровому, пищевым - через испорченные продукты питания или с грязной водой, - рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Бердибек Саралтаев отметил, что департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области на первое полугодие текущего года запланировано три проверки общепита.
Напомним, в центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля с симптомами отравления обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы. Выяснилось, что все отравившиеся заказывали еду в точке общепита под названием «Али-Ман». С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена.
Начальник отдела следственного управления департамента полиции Мангистауской области Айболат Мурзашев в ходе брифинга на площадке Центра общественных коммуникаций рассказал, что кафе быстрого питания, в котором произошло массовое отравление, на период следствия закрыто. Возбуждено уголовное дело.
Оставьте свой комментарий первым.