Дорогу на набережной Актау перекроют во время празднования Наурыза

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднику Наурыз, 22 марта будет временно закрыта автомобильная дорога от ресторана «Айдын» в 15 микрорайоне до торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне.Автомобильная дорога будет закрыта с 8:00 до 18:00. В связи с временным закрытием дороги автобусный маршрут №2 будет разворачиваться возле торгового центра «Астана».