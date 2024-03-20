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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 17:24

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Для двух сел в Мангистау повысили тарифы на услуги по подаче питьевой воды

Для жителей сел Акшукур и Сайын Шапагатов изменились тарифы на услуги по подаче питьевой воды по распределительным трубопроводам. Об этом сообщили в государственном коммунальном предприятии (ГКП) «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА).

Фото: pexels.com
Тариф повысится с 1 апреля текущего года.

- ГКП «Каспий жылу, су арнасы» уведомляет о том, что, согласно приказу департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области №26-ОД от 20 марта 2024 года, с 1 апреля 2024 года вводится в действие тариф на уровне 635,57 тенге за 1 кубометр (без НДС) на услуги по подаче питьевой воды по распределительным трубопроводам сел Акшукур и Сайын Шапагатов, - сказано в сообщении.


Как дополнили в пресс-службе КЖСА корреспонденту Lada.kz, ранее тариф составлял 591,23 тенге за 1 кубометр без учета НДС.

Напомним, о намерении предприятия изменить тариф на услугу стало известно в конце февраля этого года. Компетентные органы опубликовали информацию о проведении публичных слушаний.



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