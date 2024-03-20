Тяп-ляп и готово в Актау! Участок дороги разрушился через три месяца после ремонта

- Ремонт асфальта был сделан три месяца назад, и вот сейчас он в таком состоянии. Как будто никакие работы не проводились, - говорит она.

- На текущий момент у нас проходит конкурс на определение подрядной организации. После завершения необходимых процедур победитель конкурса проведет ремонт дороги, - сообщил он.

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