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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 18:15

Просмотров: 1160

Тяп-ляп и готово в Актау! Участок дороги разрушился через три месяца после ремонта

Жительница 29 микрорайона пожаловалась на состояние участка дороги возле здания школы №28, который отремонтировали три месяца назад. В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства пообещали исправить ситуацию.

Фото жительницы Актау
Жительница города опубликовала в социальных сетях фотографии участка дороги. На кадрах видны образовавшиеся в асфальтовом покрытии дыры.

- Ремонт асфальта был сделан три месяца назад, и вот сейчас он в таком состоянии. Как будто никакие работы не проводились, - говорит она.


Автор фотографий попросила власти провести ремонт.

Комментарий по создавшейся проблеме предоставил заместитель руководителя Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Бахтияр Максатов.

- На текущий момент у нас проходит конкурс на определение подрядной организации. После завершения необходимых процедур победитель конкурса проведет ремонт дороги, - сообщил он.


Напомним, городские власти намерены выделить более 283 миллионов тенге на ямочный ремонт 48 тысяч квадратных метров дорог. Сумму поделят на два года – 2024 и 2025.




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Сделано на совесть? Недавно отремонтированный участок дороги разрушается в Актау


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Комментарии ( 7 )

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Винипух (Посетители) Сегодня, 21:33
На меня в суд подали за не уплату 8 ми тысяч а тут халтура- на сколько потянет???
 
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spamregg (Посетители) Сегодня, 21:13
И так во всех сферах.
Весь город в дырах.
 
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Raiders (Посетители) Сегодня, 21:00
Какая-то у них постоянная,сверх магическая отмазка.
На текущий момент у нас проходит конкурс на определение подрядной организации.
 
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  • minus
 xerox (Посетители) Сегодня, 19:49
В 27 мкр, начиная с Рынка запчастей-Хиросима, ямы после "боеголовок",хотя власти празднуют Наурыз!
 
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  • Papirosso
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 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 18:39
ХА ХА ХА А ещё хотят туристический город сделать. Милости просим господа туристы. У нас много достопримечательности.
 
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  • Papirosso
  • zloyfil
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 Andrew110 (Посетители) Сегодня, 18:29
На текущий момент у нас проходит конкурс на определение подрядной организации.

А на предыдущий ремонт конкурса не было? На такие работы гарантия даётся. Или получается сделал тяп-ляп, деньги получил и спроса ни какого?
 
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 Maximus (Посетители) Сегодня, 18:17
В городе очень много участков где в прошлом году делали ямочный ремонт и теперь этот асфальт растаял после зимы и дождей.
 
 

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