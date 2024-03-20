Тяп-ляп и готово в Актау! Участок дороги разрушился через три месяца после ремонта

Фото жительницы Актау
Жительница города опубликовала в социальных сетях фотографии участка дороги. На кадрах видны образовавшиеся в асфальтовом покрытии дыры.
Автор фотографий попросила власти провести ремонт.
Комментарий по создавшейся проблеме предоставил заместитель руководителя Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Бахтияр Максатов.
Напомним, городские власти намерены выделить более 283 миллионов тенге на ямочный ремонт 48 тысяч квадратных метров дорог. Сумму поделят на два года – 2024 и 2025.
- Ремонт асфальта был сделан три месяца назад, и вот сейчас он в таком состоянии. Как будто никакие работы не проводились, - говорит она.
Автор фотографий попросила власти провести ремонт.
Комментарий по создавшейся проблеме предоставил заместитель руководителя Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Бахтияр Максатов.
- На текущий момент у нас проходит конкурс на определение подрядной организации. После завершения необходимых процедур победитель конкурса проведет ремонт дороги, - сообщил он.
Напомним, городские власти намерены выделить более 283 миллионов тенге на ямочный ремонт 48 тысяч квадратных метров дорог. Сумму поделят на два года – 2024 и 2025.