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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:11

Просмотров: 1127

Совершивший акт вандализма в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау чиновник назначен на руководящую должность

Чиновник из Актобе, которого уличили в вандализме в Мангистау, возглавил Байганинский районный дом культуры. Об этом сообщает телеканал «Евразия».

Фото из архива Lada.kz
Телеканал «Евразия» сообщает, что экс-директор актюбинского Дома культуры казахского общества слепых Манас Кошербаев вновь занял руководящую должность.

- 15 февраля текущего года был объявлен конкурс на вакантную должность директора Байганинского районного Дома культуры. Подать заявку смог любой гражданин Казахстана, документы которого соответствуют требованиям конкурса. На конкурс документы подали три человека. Среди них был Кошербаев Манас Маратулы. На конкурсной комиссии выяснилось, что квалификации двух граждан не соответствовали требованиям, и оба кандидата не занимали руководящие должности. А документы Манаса Кошербаев соответствовали всем требованиям. Поэтому Манас Кошербаев был назначен с 6 марта руководителем Байганинского районного дома культуры, - сообщил Байгинский отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта, говорится в новостном сюжете телеканала «Евразия».


Напомним, в 2023 году чиновник попался на акте вандализма в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистауской области. Видеоролик опубликовали в социальных сетях. Позже в мужчине на видео узнали чиновника из Актобе.

После резонанса директор Дома культуры для слепых Актобе записал видеообращение, на котором попросил прощения у всех казахстанцев. По его словам, он пытался исправить грубое слово, злого умысла у него было.

Директор актюбинского дома культуры казахского общества слепых Манас Кошербаев после скандала в Мангистау написал заявление об увольнении по собственному желанию.



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Комментарии ( 4 )

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  • Tankushka
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 20:30
Это как бы культурный намёк - инструкция для карьерного роста? draznilka
 
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 xerox (Посетители) Сегодня, 19:09
Коррупция, есть же...
 
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 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 18:46
Поэтому Манас Кошербаев был назначен с 6 марта руководителем Байганинского районного дома культуры, - сообщил Байгинский отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Его культуру сразу заметно когда он "сочинял" петроглифы наскальной живописи интересно какую культуру может нести массам этот высококультурный и высокоинтеллектуальный человек. н
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 18:18
Кто бы сомневался!
 
 

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