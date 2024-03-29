Опасные членистоногие Мангистау: с кем лучше не встречаться

- В ваших краях угрозу для человека представляют кровососущие комары, мошки (мокрецы) и блохи, которые к тому же еще и переносят ряд опасных заболеваний. Кроме того, некоторую опасность для человека представляют скорпионы, в Мангистау их водится два вида. А также каракурты и иксодовые клещи, - рассказал биолог.

- Они не представляют опасности для человека, но выглядят устрашающе, и их традиционно боятся и нередко уничтожают, - отметил биолог.

Скорпион

Каракурт



Сольпуга (фаланга)

Тарантул