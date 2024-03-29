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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 07:09

Просмотров: 2834

Опасные членистоногие Мангистау: с кем лучше не встречаться

Кандидат биологических наук Марк Пестов рассказал, какие членистоногие водятся в Мангистау и представляют серьёзную опасность для человека. А вот какие противоядия имеются в больницах региона, поведали в управлении здравоохранения.

Паук-фаланга или сольпуга. Фото zoofirma.ru
Членистоногие, представляющие опасность, вооружены крепкими челюстями, ядовитыми жалами и токсичным ядом. Заметив такого обитателя, следует действовать внимательно и осторожно. Большинство из них кусают человека лишь в случае опасности за свою жизнь.

Какие членистоногие водятся в Мангистау, рассказал кандидат биологических наук Марк Пестов.

- В ваших краях угрозу для человека представляют кровососущие комары, мошки (мокрецы) и блохи, которые к тому же еще и переносят ряд опасных заболеваний. Кроме того, некоторую опасность для человека представляют скорпионы, в Мангистау их водится два вида. А также каракурты и иксодовые клещи, - рассказал биолог.


По словам Марка Пестова, в Мангистау также водятся сольпуга (фаланга) и тарантул.

- Они не представляют опасности для человека, но выглядят устрашающе, и их традиционно боятся и нередко уничтожают, - отметил биолог.


Скорпион


Опасные членистоногие Мангистау: с кем лучше не встречаться


При укусе скорпиона ощущается лишь малоболезненный укол. В течение нескольких часов больной ощущает несильную боль, на месте укуса появляется болезненный отёк. Всасываясь в кровь, яд вызывает долговременное перевозбуждение нервной системы, при которой больной ощущает беспокойство.

Каракурт

Опасные членистоногие Мангистау: с кем лучше не встречаться


Укус каракурта — это реальная угроза для жизни и здоровья. Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. По статистике, 4-6 процента укушенных пауком умирают. Ядовиты не только самки, но и самцы, и молодые особи. Но самки гораздо опаснее в том плане, что при укусе они выделяют больше яда. Главная опасность заключается в том, что люди не всегда сразу замечают укус каракурта, симптомы которого проявляются только через несколько минут. Кусают эти пауки не больно – как иголочка уколола. Яд же обладает нейротоксическим действием, поэтому у пострадавшего возникает резкая боль, особенно в области груди, живота, поясницы.

Сольпуга (фаланга)


Опасные членистоногие Мангистау: с кем лучше не встречаться


Крупные фаланги вполне в состоянии прокусить кожу человека. Ядовитые железы у фаланги отсутствуют начисто. То есть яда в ней столько же, сколько в вашей домашней кошке. Если же все-таки укусила фаланга, необходима моментальная первая помощь: промыть укус с помощью любого антисептика – перекись, зеленка, йод, даже водкой или спиртом.

Тарантул


Опасные членистоногие Мангистау: с кем лучше не встречаться


Для человека его яд не смертелен, но вызывает сильное покраснение и отек на несколько суток. Могут появиться онемение конечностей, пузырьковые высыпания, головная боль, слабость. Ранку нужно промыть и обработать антисептиком.

В управлении здравоохранения рассказали, что в больницах региона сформирован фонд иммунобиологических препаратов, используемых в экстренных случаях.
К ним относятся - вакцина против бешенства, иммуноглобулин против бешенства, вакцина против столбняка, сыворотка против яда каракурта, сыворотка против яда ботулизма и сыворотка против змеиного яда.

Ранее кандидат биологических наук Марк Пестов рассказывал, что в Мангистау обитают восемь видов змей. О том, как отличить ядовитую змею от не ядовитой, и как вести себя при неожиданной встрече, можно прочитать здесь.

Фото из доступных источников



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