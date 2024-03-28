Спасатели Мангистау с помощью беспилотника оценивают масштабность подтоплений в Актюбинской области

- В связи с большим количеством талых вод в Кобдинском районе в Актюбинской области повышен риск подтопления жилых домов. В целях стабилизации данной ситуации оперативной группой ДЧС Мангистауской области с личным составом проведены работы по строительству дамбы на трассах. В результате было поставлено около 700 мешков и с помощью спецтехники было остановлено течение воды над трассой, - сообщает пресс-служба ДЧС региона.

Сегодня, 28 марта, оперативная группа ДЧС Мангистауской области проводит работы в Кобдинском районе Актюбинской области. Спасатели в целях разведки местности используют беспилотный летательный аппарат.Напомним, что в связи с усложнением паводковой ситуации в Западно-Казахстанской области оперативная группа департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области отправилась в регион для помощи.