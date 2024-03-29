Вывозят личные вещи: как спасатели из Мангистау помогают пострадавшим от паводков жителям Актюбинской области

«Мы занимаемся откачкой талой воды из придворовых территорий. По состоянию на 16 часов 29 марта было откачано около 700 кубометров. Также уложено 600 мешков. Помимо этого сотрудники задействованы в эвакуации домашних вещей из уже затопленных домов. Для этого мы используем надувные лодки и машины высокой проходимости», - рассказали спасатели.

По информации специалистов, мангистауские спасатели помогают устранять последствия стихии в поселке Кобда Хобдинского района Актюбинской области.Напомним, из Мангистауской области на помощь жителям Актюбинской области, чьи дома повредили паводковые воды, отправились 52 спасателя, задействованы пять единиц техники и восемь единиц мотопомп. Ранее оперативная группа ДЧС Мангистауской области проводила работы в селе Шубаркудук Темирского района. Спасатели помогали сохранить имущество пострадавших от паводков. Также из нашего региона группа спасателей направилась в Западно-Казахстанскую область.