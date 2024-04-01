Кто стал депутатом маслихата Актау

Фото ЦОК региона
По данным избирательной комиссии, по итогам выборов депутатами Актауского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:
- по избирательному округу № 13 – Алапанов Бекзат Нисанович, 1982 года рождения, директор ТОО «M-StroyTrans», город Актау;
- по избирательному округу № 14 – Кожаев Ержан Аманниязович, 1985 года рождения, индивидуальный предприниматель, город Актау;
- по избирательному округу № 20 – Усенов Ислям Бисенгалиевич, 1982 года рождения, заместитель директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы», город Актау.
Депутатом Бейнеуского районного маслихата по одномандатному территориальному избирательному округу №7 избран Абилов Бейнеубек Конлимкосович, 1975 года рождения, безработный.
Депутатом Мангистауского районного маслихата по одномандатному территориальному избирательному округу №1 избран Ниязбек Бақытбек Жауымбайұлы, 1986 года рождения, директор ТОО «Ниязбек Строй Сервис».
Какие полномочия и зарплата у депутатов маслихата Актау.
- по избирательному округу № 13 – Алапанов Бекзат Нисанович, 1982 года рождения, директор ТОО «M-StroyTrans», город Актау;
- по избирательному округу № 14 – Кожаев Ержан Аманниязович, 1985 года рождения, индивидуальный предприниматель, город Актау;
- по избирательному округу № 20 – Усенов Ислям Бисенгалиевич, 1982 года рождения, заместитель директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы», город Актау.
Депутатом Бейнеуского районного маслихата по одномандатному территориальному избирательному округу №7 избран Абилов Бейнеубек Конлимкосович, 1975 года рождения, безработный.
Депутатом Мангистауского районного маслихата по одномандатному территориальному избирательному округу №1 избран Ниязбек Бақытбек Жауымбайұлы, 1986 года рождения, директор ТОО «Ниязбек Строй Сервис».
Какие полномочия и зарплата у депутатов маслихата Актау.
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