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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:48

Просмотров: 581

Кто стал депутатом маслихата Актау

В Мангистауской областной территориальной избирательной комиссии объявили итоги выборов в маслихат Актау, а также в маслихаты Бейнеуского и Мангистауского районов.

Фото ЦОК региона
По данным избирательной комиссии, по итогам выборов депутатами Актауского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

- по избирательному округу № 13 – Алапанов Бекзат Нисанович, 1982 года рождения, директор ТОО «M-StroyTrans», город Актау;
- по избирательному округу № 14 – Кожаев Ержан Аманниязович, 1985 года рождения, индивидуальный предприниматель, город Актау;
- по избирательному округу № 20 – Усенов Ислям Бисенгалиевич, 1982 года рождения, заместитель директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы», город Актау.

Депутатом Бейнеуского районного маслихата по одномандатному территориальному избирательному округу №7 избран Абилов Бейнеубек Конлимкосович, 1975 года рождения, безработный.

Депутатом Мангистауского районного маслихата по одномандатному территориальному избирательному округу №1 избран Ниязбек Бақытбек Жауымбайұлы, 1986 года рождения, директор ТОО «Ниязбек Строй Сервис».

Какие полномочия и зарплата у депутатов маслихата Актау.



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