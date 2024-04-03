В Актау планируют строительство генерирующих мощностей для МАЭКа

- В частности, обмеление Каспия сегодня является критически важным для обеспечения надежной работы МАЭКа. Дальнейшее понижение уровня моря требует необходимости вложения больших средств в модернизацию инфраструктуры. В регионе остро стоит вопрос обеспечения населения питьевой водой, а также вопрос обновления и ремонта устаревшего оборудования электрических станций. Руководство предприятия рассматривает вопрос строительства новых генерирующих мощностей, - сказано в сообщении энергокомбината.

С рабочим визитом в регион прибыл региональный инспектор аппарата правительства РК Еркин Уйсинбаев. В рамках пребывания в области он ознакомился с деятельностью ТОО «МАЭК».Инспектора проинформировали о текущей работе и ознакомили с дальнейшими планами по модернизации энергопредприятия. В ходе встречи был озвучен ряд проблемных вопросов, решение которых требуют поддержки государства.Ранее сообщалось о том, что мощность водозаборного канала ТЭЦ-2 при МАЭКе планируют довести до 200 кубометров в час.