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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 11:49

Просмотров: 315

В Актау планируют строительство генерирующих мощностей для МАЭКа

Об этом стало известно в ходе рабочего визита в Мангистаускую область регионального инспектора аппарата правительства Казахстана Еркина Уйсинбаева, сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК».

Фото: пресс-служба ТОО «МАЭК»
С рабочим визитом в регион прибыл региональный инспектор аппарата правительства РК Еркин Уйсинбаев. В рамках пребывания в области он ознакомился с деятельностью ТОО «МАЭК».

Инспектора проинформировали о текущей работе и ознакомили с дальнейшими планами по модернизации энергопредприятия. В ходе встречи был озвучен ряд проблемных вопросов, решение которых требуют поддержки государства.

- В частности, обмеление Каспия сегодня является критически важным для обеспечения надежной работы МАЭКа. Дальнейшее понижение уровня моря требует необходимости вложения больших средств в модернизацию инфраструктуры. В регионе остро стоит вопрос обеспечения населения питьевой водой, а также вопрос обновления и ремонта устаревшего оборудования электрических станций. Руководство предприятия рассматривает вопрос строительства новых генерирующих мощностей, - сказано в сообщении энергокомбината.


Ранее сообщалось о том, что мощность водозаборного канала ТЭЦ-2 при МАЭКе планируют довести до 200 кубометров в час.



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