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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 08:15

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В Актау отремонтируют два оживленных участка автодорог

Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог проводит конкурс на определение подрядной организации, которая займется ремонтными работами.

Фото: Pixabay
Лоты, касающиеся ремонта двух автомобильных дорог областного центра, опубликованы на сайте государственных закупок Республики Казахстан.

В городе запланирован средний ремонт от круговой автодороги рядом с торговым центром «Байтерек» в 27 микрорайоне до здания таможни в 31А микрорайоне. Общая протяженность составляет 2100 метров. На работы из городского бюджета выделили 475 522 848 тенге.

В Актау отремонтируют два оживленных участка автодорог


Также средний ремонт проведут от памятника Жалау Мынбаеву в 5А микрорайоне до перекрестка у здания ГКП «Каспий жылу, су арнасы» в 23 микрорайоне. Протяженность – 2 288 метров. Работы оценили в 319 175 644 тенге.

В Актау отремонтируют два оживленных участка автодорог


На дорогах подрядчик должен будет провести фрезерование, разлив битумных вяжущих, устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон - прим.авт.), установить бордюры, нанести разметку, произвести замену дорожных знаков и организовать парковочные карманы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау на проведение ямочного ремонта потратят более 283 миллионов тенге. Подробнее по ссылке.



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