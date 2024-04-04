В Актау отремонтируют два оживленных участка автодорог

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Лоты, касающиеся ремонта двух автомобильных дорог областного центра, опубликованы на сайте государственных закупок Республики Казахстан.
В городе запланирован средний ремонт от круговой автодороги рядом с торговым центром «Байтерек» в 27 микрорайоне до здания таможни в 31А микрорайоне. Общая протяженность составляет 2100 метров. На работы из городского бюджета выделили 475 522 848 тенге.
Также средний ремонт проведут от памятника Жалау Мынбаеву в 5А микрорайоне до перекрестка у здания ГКП «Каспий жылу, су арнасы» в 23 микрорайоне. Протяженность – 2 288 метров. Работы оценили в 319 175 644 тенге.
На дорогах подрядчик должен будет провести фрезерование, разлив битумных вяжущих, устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон - прим.авт.), установить бордюры, нанести разметку, произвести замену дорожных знаков и организовать парковочные карманы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау на проведение ямочного ремонта потратят более 283 миллионов тенге. Подробнее по ссылке.
В городе запланирован средний ремонт от круговой автодороги рядом с торговым центром «Байтерек» в 27 микрорайоне до здания таможни в 31А микрорайоне. Общая протяженность составляет 2100 метров. На работы из городского бюджета выделили 475 522 848 тенге.
Также средний ремонт проведут от памятника Жалау Мынбаеву в 5А микрорайоне до перекрестка у здания ГКП «Каспий жылу, су арнасы» в 23 микрорайоне. Протяженность – 2 288 метров. Работы оценили в 319 175 644 тенге.
На дорогах подрядчик должен будет провести фрезерование, разлив битумных вяжущих, устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон - прим.авт.), установить бордюры, нанести разметку, произвести замену дорожных знаков и организовать парковочные карманы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау на проведение ямочного ремонта потратят более 283 миллионов тенге. Подробнее по ссылке.
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