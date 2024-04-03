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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 15:59

Просмотров: 445

Решить вопрос трехсменного образования: сколько новых школ строится в Актау

В управлении образования Мангистауской области сообщили, сколько новых школ строят в Актау на текущий момент.

Фото: управление образования Мангистауской области
В регионе в рамках проекта «Комфортная школа» запланировано строительство 21 школы, восемь из них возведут в Актау.

Руководитель управления образования Мангистауской области Динара Жумашева совместно с заинтересованными органами проверила ход строительства объектов образования в рамках проекта «Комфортная школа», начатого в соответствии с поручением президента.

Так, в регионе запланировано возведение 21 школы с охватом 44 000 учащихся в две смены. Восемь двухсменных школ на 21 200 учащихся приходится на долю областного центра. В настоящее время начато строительство шести из восьми образовательных учреждений. Кроме того, в Актау за счет «Фонда поддержки инфраструктуры образования» ведется строительство двух средних учебных заведений на 1200 мест каждое.

- Эти школы будут оснащены современным оборудованием. Наша главная цель – обеспечить качественное образование детей и создать условия для формирования благоприятной среды. В результате запуска новых образовательных учреждений будут решены вопросы трехсменного обучения и дефицита ученических мест в семи школах города, - сказала Динара Жумашева.


Напомним, ранее руководитель проекта «Комфортная школа» в Мангистауской области Ерлан Кабдинов перечислил микрорайоны, в которых появятся новые объекты образования. По его словам, строительство завершится до 2025 года.



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