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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:41

Просмотров: 314

В Актау ликвидировали два незаконных объекта торговли

В Актау проведен мониторинг объектов незаконной торговли. В ходе проверки на предпринимателей были составлены административные протоколы и ликвидированы два незаконных объекта торговли, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата
В акимат Актау поступило заявление от жителей города в отношении незаконных объектов торговли, расположенных в районе жилого дома №5 в 32А микрорайоне и жилого дома №33/7 в 16 микрорайоне. На основании заявления на предпринимателей были составлены административные протоколы по статье 204 и статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях.

В мероприятии приняли участие Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства, городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, городской отдел архитектуры и градостроительства, и сотрудники полиции.

В Актау ликвидировали два незаконных объекта торговли


В Актау ликвидировали два незаконных объекта торговли


- Акиматом города создана специальная рабочая группа по мониторингу объектов незаконной торговли. В результате проведенного мониторинга выявлены незаконные торговые места. На предпринимателей составлены административные протоколы за нарушение статьи 204 Кодекса РК об административных правонарушениях (Торговля в неустановленных местах) и статьи 505 Кодекса РК об административных правонарушениях (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов). Ранее указанным владельцам незаконных торговых точек были выданы предупреждения. Однако предприниматели не предприняли никаких мер, - сообщил специалист отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Актау Заманбек Онгарбаев.

Также отделом предпринимательства и сельского хозяйства города проведен мониторинг незаконно расположенных объектов бизнеса в районе торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне. Ранее предпринимателям также было выдано предупреждение о незаконной установке объекта и уведомление о его ликвидации. По словам специалистов, предпринимателям будет выдано повторное уведомление, если они не ликвидируют незаконную торговую площадку в течение 3 дней с момента выдачи предупреждения. В случае, если предприниматель не примет во внимание повторно выданное уведомление, незаконный торговый объект ликвидируют.

Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства просит предпринимателей не совершать противоправных действий.

Напомним, вчера, 3 апреля, жители Актау выразили недовольство скоплением павильонов, продающих напитки и еду, у торгового центра (ТЦ) «Астана» в 14 микрорайоне. Они считают, что не все из точек общепита работают легально, поэтому требуют снести незаконные постройки.



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Комментарии ( 1 )

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 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 12:14
Они наверное не платили или крыши не было. Вот и ликвидировали.
 
 

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