В Актау ликвидировали два незаконных объекта торговли

- Акиматом города создана специальная рабочая группа по мониторингу объектов незаконной торговли. В результате проведенного мониторинга выявлены незаконные торговые места. На предпринимателей составлены административные протоколы за нарушение статьи 204 Кодекса РК об административных правонарушениях (Торговля в неустановленных местах) и статьи 505 Кодекса РК об административных правонарушениях (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов). Ранее указанным владельцам незаконных торговых точек были выданы предупреждения. Однако предприниматели не предприняли никаких мер, - сообщил специалист отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Актау Заманбек Онгарбаев.



В акимат Актау поступило заявление от жителей города в отношении незаконных объектов торговли, расположенных в районе жилого дома №5 в 32А микрорайоне и жилого дома №33/7 в 16 микрорайоне. На основании заявления на предпринимателей были составлены административные протоколы по статье 204 и статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях.В мероприятии приняли участие Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства, городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, городской отдел архитектуры и градостроительства, и сотрудники полиции.Также отделом предпринимательства и сельского хозяйства города проведен мониторинг незаконно расположенных объектов бизнеса в районе торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне. Ранее предпринимателям также было выдано предупреждение о незаконной установке объекта и уведомление о его ликвидации. По словам специалистов, предпринимателям будет выдано повторное уведомление, если они не ликвидируют незаконную торговую площадку в течение 3 дней с момента выдачи предупреждения. В случае, если предприниматель не примет во внимание повторно выданное уведомление, незаконный торговый объект ликвидируют.Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства просит предпринимателей не совершать противоправных действий.Напомним, вчера, 3 апреля, жители Актау выразили недовольство скоплением павильонов, продающих напитки и еду, у торгового центра (ТЦ) «Астана» в 14 микрорайоне. Они считают, что не все из точек общепита работают легально, поэтому требуют снести незаконные постройки.