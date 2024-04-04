Владельцев павильонов у ТЦ в Актау проверят на наличие разрешительных документов

- Сейчас мы выясним, какие имеются разрешительные документы. Если их нет, то мы направим письма в надзорный орган, который может снести либо же выдать разрешение на снос (павильонов – прим. авт.). Это управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, - сообщили в отделе.

Как сообщили корреспонденту Lada.kz в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства, власти намерены проверить торговые павильоны у ТЦ «Астана».Напомним, ранее жители города возмутились увеличившимся количеством павильонов, продающих еду и напитки, у торгового центра «Астана». Люди потребовали от властей проверить точки общепита на наличие разрешительных документов, а в случае их отсутствия - снести павильоны.