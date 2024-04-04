Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Апреля
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.91 KZT
  • €1 = 481.55 KZT
  • 1 RUB = 4.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 302

Владельцев павильонов у ТЦ в Актау проверят на наличие разрешительных документов

В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства прокомментировали жалобы жителей на скопление точек общепита у торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне.

Фото: кадр из видео
Как сообщили корреспонденту Lada.kz в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства, власти намерены проверить торговые павильоны у ТЦ «Астана».

- Сейчас мы выясним, какие имеются разрешительные документы. Если их нет, то мы направим письма в надзорный орган, который может снести либо же выдать разрешение на снос (павильонов – прим. авт.). Это управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, - сообщили в отделе.


Напомним, ранее жители города возмутились увеличившимся количеством павильонов, продающих еду и напитки, у торгового центра «Астана». Люди потребовали от властей проверить точки общепита на наличие разрешительных документов, а в случае их отсутствия - снести павильоны.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • zloyfil
 fox1167 (Посетители) Сегодня, 17:14
власти намерены проверить торговые павильоны у ТЦ «Астана».

Зашевелились! Сидели себе спокойно в тёплых креслах, а тут какие-то активисты пнули по креслу, заставили слезть и идти работать! Ухххх! Эти павильоны не вчера там появились! Даже если есть разрешительные документы, хотелось бы узнать, на каком основании их выдают в ущерб автовладельцев, уменьшая места на парковке? Почему не принимают меры по долгострою расположенного справа от ТЦ "Астана"? Снесите его и верните землю государству! Вот вам место для парковки! Вот вам место для павильонов!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика