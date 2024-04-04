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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:06

Просмотров: 238

Можно попасть в ДТП: водителей Мангистау попросили отложить поездки в сторону Атырау

В Атырауской области талая вода затопила трассу. Подтопленной оказались 15 километров - от поселка Кульсары в сторону Атырау. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области обратились к жителям региона с просьбой без необходимости не отправляться в дорогу в указанном направлении, сообщает Центр общественных коммуникаций.

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Талые воды подтопили проезжую часть трассы Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау. В связи с этим с 4 апреля участок автодороги с 4-го по 119 километр от поселка Доссор до Кульсары закрыт. Ограничение движения действует для всех видов транспорта.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области обратились к жителям нашей области с просьбой без необходимости не отправляться в дорогу в указанном направлении.

- Дорога сейчас перегружена, и есть вероятность оказаться в плену дорожной пробки. Если ситуация обострится с ухудшением погодных условий, имеется риск попасть в дорожно-транспортное происшествие. Этого трудно избежать абсолютно любому виду транспорта, опасность существует в любом случае. Поэтому призываем всех наших жителей воздержаться от дороги и следить за ситуацией, - обратился руководитель управления Адайбек Утемисулы.




Напомним, участок дороги между Атырауской областью и Бейнеуским районом временно закрыли из-за паводков.

Ранее сообщалось, что сегодня, 4 апреля 2024 года, около 09:50 на автодороге А-33 Доссор-Кульсары на 101-м километре из-за выхода воды из русла реки Жем произошел перелив воды (длина 130 м, высота 1-3 см) через дорогу.



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