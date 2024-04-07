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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:46

Просмотров: 471

Парк «Акбота» планируют реконструировать в Актау

На текущий момент готовится проектно-сметная документация (ПСД), сообщили в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Фото автора
В настоящее время, как заверили чиновники, разрабатывается ПСД на полную реконструкцию парка «Акбота» в 4А микрорайоне.

Парк «Акбота» планируют реконструировать в Актау


Эта процедура, как подчеркнули в отделе ЖКХ, может занять не один месяц.

Парк «Акбота» планируют реконструировать в Актау


После подготовки ПСД будет объявлен конкурс.

Парк «Акбота» планируют реконструировать в Актау


Сумма, которую намерены потратить на работы, пока не оглашается.

Парк «Акбота» планируют реконструировать в Актау


Стоит отметить, что жители Актау не раз обращали внимание властей на состояние парка «Акбота».

На минувшей неделе корреспондет Lada.kz делал фоторепортаж о месте массового досуга. Подробнее по ссылке.

Парк «Акбота» планируют реконструировать в Актау



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Комментарии ( 1 )

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dinamo85 (Посетители) Сегодня, 19:59
Миллионы,миллионы, миллионы алых деенеег, результата, результата так и нет.сколько можно, сколько можно вбухивать столько денег, результата, результата так и нет.
 
 

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