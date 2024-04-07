Парк «Акбота» планируют реконструировать в Актау

Фото автора
В настоящее время, как заверили чиновники, разрабатывается ПСД на полную реконструкцию парка «Акбота» в 4А микрорайоне.
Эта процедура, как подчеркнули в отделе ЖКХ, может занять не один месяц.
После подготовки ПСД будет объявлен конкурс.
Сумма, которую намерены потратить на работы, пока не оглашается.
Стоит отметить, что жители Актау не раз обращали внимание властей на состояние парка «Акбота».
На минувшей неделе корреспондет Lada.kz делал фоторепортаж о месте массового досуга. Подробнее по ссылке.
Эта процедура, как подчеркнули в отделе ЖКХ, может занять не один месяц.
После подготовки ПСД будет объявлен конкурс.
Сумма, которую намерены потратить на работы, пока не оглашается.
Стоит отметить, что жители Актау не раз обращали внимание властей на состояние парка «Акбота».
На минувшей неделе корреспондет Lada.kz делал фоторепортаж о месте массового досуга. Подробнее по ссылке.