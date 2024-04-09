Бьет - значит преступник: адвокат из Актау рассказал о правах столкнувшихся с бытовым насилием женщин

фото с сайта ulysmedia.kz
Вот уже вторую неделю Казахстан с нескрываемым интересом наблюдает за судебным процессом против экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве и истязаниях супруги Салтанат Нукеновой. Этот процесс эксперты уже называют международным. Он проходит в прямом эфире, и за действиями участников следят зрители не только из Казахстана, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Фраза «Лучше родиться кошкой в Турции, чем женщиной в Казахстане» приняла устойчивое выражение. Она основана на том, что за убийство кота жителя Турции приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. В нашей стране бытовое насилие над женщинами и вовсе зачастую не доходит до суда.
Процесс по делу Бишимбаева поднял острый и наболевший вопрос о бесправности женщин по отношению к своим супругам или партнерам. Впервые за долгие годы общественность массово стала указывать на то, что насилие к слабому полу является не исключением, а будто бы даже «нормой» общества.
В марте текущего года в Актау завершился суд по делу об убийстве Валерии Шальновой. На скамье подсудимых был ее молодой человек, который на протяжении отношений периодически поднимал на девушку руку, а в последствии убил ее, что было доказано в ходе судебного разбирательства. Мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы.
Вчера, 8 апреля, в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина бьет и толкает женщину посреди дня около детской площадки. Полиция выяснила, что насилие производилось в отношении собственной жены. По данным ведомства, материал по противоправным действиям в рамках семейно-бытовых отношений направлен в суд.
К сожалению, случаев, когда насилие в отношении женщин происходит за стенами домов и квартир, немало. Это признают пользователи социальных сетей, комментирующих судебный процесс против Бишимбаева. У многих женщин, выступающих за ужесточение закона о бытовом насилии, есть своя история, которую испытала она либо ее близкие. Адвокат из Айбек Суюндуков, желая помочь женщинам, столкнувшимся с насилием, подробно описал все его формы и возможные варианты действий.
Виды бытового насилия
Бытовое насилие может выражаться в виде физического, психологического, сексуального и (или) экономического, если останавливаться на каждом из них, то:
Физическое насилие — это умышленное причинение вреда здоровью путем применения физической силы и причинения физической боли.
Психологическое насилие — это умышленное воздействие на психику человека, унижение чести и достоинства посредством угроз, оскорблений, шантажа или принуждение (понуждение) к совершению правонарушений или деяний, представляющих опасность для жизни или здоровья, а также ведущих к нарушению психического, физического и личностного развития.
Сексуальное насилие — это умышленное противоправное действие, посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу человека, а также действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.
Экономическое насилие — это умышленное лишение человека жилья, пищи, одежды, имущества, средств, на которые он имеет предусмотренное законом право.
За вышеописанные действия, если в них не усматривается признаков уголовно-наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность по статье 73 КоАП РК за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, по которой лицу, совершившему правонарушение, грозит предупреждение, административный штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на десять суток.
Что делать, если вы стали жертвой бытового насилия?
В целях предотвращения «перехода» административного (бытового) правонарушения в нечто более тяжкое – уголовное, при первых проявлениях бытового насилия необходимо обращаться в правоохранительные органы либо в государственный контакт-центр для оказания оперативной правовой, психологической и консультативной помощи пострадавшим от бытового насилия и буллинга по номеру: 111 или по телефону доверия по номеру: 150.
Одной из эффективных мер профилактики бытового насилия является вынесение защитного предписания. Потерпевшему лицу необходимо обратиться с заявлением о вынесении защитного предписания на имя начальника территориального отдела полиции по месту жительства.
В целях обеспечения безопасности потерпевшего и при отсутствии оснований для производства административного задержания в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, либо задержания в порядке, предусмотренном статьей 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, начальниками территориального органа полиции, местной полицейской службы органа внутренних дел, их заместителями, участковыми инспекторами полиции, инспекторами по делам несовершеннолетних и по защите женщин от насилия выносится защитное предписание с учетом мнения потерпевшего, которое вручается для исполнения лицу, совершившему бытовое насилие либо от которого исходит угроза его совершения, под расписку. В случае отказа от подписания в защитном предписании делается запись об этом.
Какие меры вправе предпринять органы внутренних дел?
Для защиты потерпевших от бытового насилия органы внутренних дел имеют право применять меры индивидуальной профилактики бытового насилия.
1. Субъект профилактики бытового насилия проводит профилактическую беседу с лицом, совершившим бытовое насилие. Основными задачами профилактической беседы являются выявление причин и условий совершения бытового насилия, разъяснение социальных и правовых последствий бытового насилия и убеждение в необходимости законопослушного поведения;
2. Органом внутренних дел, а именно начальниками территориального органа полиции, местной полицейской службы органа внутренних дел, их заместителями, участковыми инспекторами полиции, инспекторами по делам несовершеннолетних и по защите женщин от насилия выносится защитное предписание в отношении вменяемого лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста. Защитным предписанием запрещается совершать бытовое насилие, вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи. Срок действия защитного предписания составляет тридцать суток с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено. Периодичность проверки составляет не менее одного раза в семь календарных дней;
3. Административное задержание. В целях пресечения бытового насилия, содержащего состав административного правонарушения, и при наличии оснований полагать, что вынесение защитного предписания недостаточно для обеспечения безопасности потерпевшего, должностное лицо органов внутренних дел производит административное задержание лица, совершившего бытовое насилие, которое заключается во временном его лишении свободы действия и передвижения с принудительным содержанием в специальном помещении;
4. Установление особых требований к поведению правонарушителя.
Органы внутренних дел могут ходатайствовать перед судом об установлении особых требований к поведению лица, совершившего бытовое насилие. В целях обеспечения безопасности потерпевшего судом могут быть установлены особые требования к поведению лица, совершившего бытовое насилие.
Лицу, в отношении которого установлены особые требования к поведению, может быть запрещено:
1) вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи;
2) приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия;
3) немедицинское употребление психоактивных веществ.
В исключительных случаях для охраны и защиты потерпевшего и членов его семьи суд вправе применить также меру административно-правового воздействия в виде запрета лицу, совершившему бытовое насилие, проживать в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище с потерпевшим в случае наличия у этого лица другого жилища.
В свою очередь, за нарушение защитного предписания, предусмотрена административная ответственность по статье 461 КоАП РК, по которой в отношении лица нарушившего защитное предписание, вынесенное органом внутренних дел предусмотрена административная ответственность в виде административного ареста на десять суток.
Процесс по делу Бишимбаева поднял острый и наболевший вопрос о бесправности женщин по отношению к своим супругам или партнерам. Впервые за долгие годы общественность массово стала указывать на то, что насилие к слабому полу является не исключением, а будто бы даже «нормой» общества.
В марте текущего года в Актау завершился суд по делу об убийстве Валерии Шальновой. На скамье подсудимых был ее молодой человек, который на протяжении отношений периодически поднимал на девушку руку, а в последствии убил ее, что было доказано в ходе судебного разбирательства. Мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы.
Вчера, 8 апреля, в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина бьет и толкает женщину посреди дня около детской площадки. Полиция выяснила, что насилие производилось в отношении собственной жены. По данным ведомства, материал по противоправным действиям в рамках семейно-бытовых отношений направлен в суд.
К сожалению, случаев, когда насилие в отношении женщин происходит за стенами домов и квартир, немало. Это признают пользователи социальных сетей, комментирующих судебный процесс против Бишимбаева. У многих женщин, выступающих за ужесточение закона о бытовом насилии, есть своя история, которую испытала она либо ее близкие. Адвокат из Айбек Суюндуков, желая помочь женщинам, столкнувшимся с насилием, подробно описал все его формы и возможные варианты действий.
Виды бытового насилия
Бытовое насилие может выражаться в виде физического, психологического, сексуального и (или) экономического, если останавливаться на каждом из них, то:
Физическое насилие — это умышленное причинение вреда здоровью путем применения физической силы и причинения физической боли.
Психологическое насилие — это умышленное воздействие на психику человека, унижение чести и достоинства посредством угроз, оскорблений, шантажа или принуждение (понуждение) к совершению правонарушений или деяний, представляющих опасность для жизни или здоровья, а также ведущих к нарушению психического, физического и личностного развития.
Сексуальное насилие — это умышленное противоправное действие, посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу человека, а также действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.
Экономическое насилие — это умышленное лишение человека жилья, пищи, одежды, имущества, средств, на которые он имеет предусмотренное законом право.
За вышеописанные действия, если в них не усматривается признаков уголовно-наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность по статье 73 КоАП РК за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, по которой лицу, совершившему правонарушение, грозит предупреждение, административный штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на десять суток.
Что делать, если вы стали жертвой бытового насилия?
В целях предотвращения «перехода» административного (бытового) правонарушения в нечто более тяжкое – уголовное, при первых проявлениях бытового насилия необходимо обращаться в правоохранительные органы либо в государственный контакт-центр для оказания оперативной правовой, психологической и консультативной помощи пострадавшим от бытового насилия и буллинга по номеру: 111 или по телефону доверия по номеру: 150.
Одной из эффективных мер профилактики бытового насилия является вынесение защитного предписания. Потерпевшему лицу необходимо обратиться с заявлением о вынесении защитного предписания на имя начальника территориального отдела полиции по месту жительства.
В целях обеспечения безопасности потерпевшего и при отсутствии оснований для производства административного задержания в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, либо задержания в порядке, предусмотренном статьей 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, начальниками территориального органа полиции, местной полицейской службы органа внутренних дел, их заместителями, участковыми инспекторами полиции, инспекторами по делам несовершеннолетних и по защите женщин от насилия выносится защитное предписание с учетом мнения потерпевшего, которое вручается для исполнения лицу, совершившему бытовое насилие либо от которого исходит угроза его совершения, под расписку. В случае отказа от подписания в защитном предписании делается запись об этом.
Какие меры вправе предпринять органы внутренних дел?
Для защиты потерпевших от бытового насилия органы внутренних дел имеют право применять меры индивидуальной профилактики бытового насилия.
1. Субъект профилактики бытового насилия проводит профилактическую беседу с лицом, совершившим бытовое насилие. Основными задачами профилактической беседы являются выявление причин и условий совершения бытового насилия, разъяснение социальных и правовых последствий бытового насилия и убеждение в необходимости законопослушного поведения;
2. Органом внутренних дел, а именно начальниками территориального органа полиции, местной полицейской службы органа внутренних дел, их заместителями, участковыми инспекторами полиции, инспекторами по делам несовершеннолетних и по защите женщин от насилия выносится защитное предписание в отношении вменяемого лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста. Защитным предписанием запрещается совершать бытовое насилие, вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи. Срок действия защитного предписания составляет тридцать суток с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено. Периодичность проверки составляет не менее одного раза в семь календарных дней;
3. Административное задержание. В целях пресечения бытового насилия, содержащего состав административного правонарушения, и при наличии оснований полагать, что вынесение защитного предписания недостаточно для обеспечения безопасности потерпевшего, должностное лицо органов внутренних дел производит административное задержание лица, совершившего бытовое насилие, которое заключается во временном его лишении свободы действия и передвижения с принудительным содержанием в специальном помещении;
4. Установление особых требований к поведению правонарушителя.
Органы внутренних дел могут ходатайствовать перед судом об установлении особых требований к поведению лица, совершившего бытовое насилие. В целях обеспечения безопасности потерпевшего судом могут быть установлены особые требования к поведению лица, совершившего бытовое насилие.
Лицу, в отношении которого установлены особые требования к поведению, может быть запрещено:
1) вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи;
2) приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия;
3) немедицинское употребление психоактивных веществ.
В исключительных случаях для охраны и защиты потерпевшего и членов его семьи суд вправе применить также меру административно-правового воздействия в виде запрета лицу, совершившему бытовое насилие, проживать в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище с потерпевшим в случае наличия у этого лица другого жилища.
В свою очередь, за нарушение защитного предписания, предусмотрена административная ответственность по статье 461 КоАП РК, по которой в отношении лица нарушившего защитное предписание, вынесенное органом внутренних дел предусмотрена административная ответственность в виде административного ареста на десять суток.
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