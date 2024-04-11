Столпотворение образовалось на вокзале в Атырау в ожидании отправления в Мангистаускую область

Кадр видео
Пользователи Сети пересылают друг другу видео, где люди столпились на перроне и ждут отправления в Мангистаускую область.
Видео, со слов читателей, снято сегодня, 11 апреля, на железнодорожном вокзале в Атырау.
Напомним, в Мангистау фонд «Әділдік және Өркендеу» оказывает поддержку пострадавшим от наводнения атыраусцам.
Видео, со слов читателей, снято сегодня, 11 апреля, на железнодорожном вокзале в Атырау.
Напомним, в Мангистау фонд «Әділдік және Өркендеу» оказывает поддержку пострадавшим от наводнения атыраусцам.