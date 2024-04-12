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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:19

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На трассе между Мангистау и Атырау застряло 67 грузовых фур

Министерство транспорта РК договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары. Об этом сообщает АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Фото из архива Lada.kz
АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщает, что в связи с размытием участка республиканской трассы Кульсары-Доссор в Атырауской области 98 отечественных и 260 иностранных грузовых автотранспортных средств (АТС) испытывают сложности с проездом.

- В Мангистауской области имеется скопление 67 грузовых автотранспортных средств, из них 16 отечественных и 51 - иностранные. В связи с этим в настоящее время Министерством транспорта РК совместно с узбекской стороной прорабатывается вопрос об упрощенном порядке проезда казахстанских АТС транзитом по территории Республики Узбекистан из пунктов пропуска «Тажен» и «Конысбаева» в Мангистауской и Туркестанской областях, - сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что о ситуации на указанном участке дороги и сроках восстановительных работ министерство сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что участок дороги между Атырауской областью и Бейнеуским районом все еще закрыт.



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