На трассе между Мангистау и Атырау застряло 67 грузовых фур

- В Мангистауской области имеется скопление 67 грузовых автотранспортных средств, из них 16 отечественных и 51 - иностранные. В связи с этим в настоящее время Министерством транспорта РК совместно с узбекской стороной прорабатывается вопрос об упрощенном порядке проезда казахстанских АТС транзитом по территории Республики Узбекистан из пунктов пропуска «Тажен» и «Конысбаева» в Мангистауской и Туркестанской областях, - сообщает пресс-служба компании.



АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщает, что в связи с размытием участка республиканской трассы Кульсары-Доссор в Атырауской области 98 отечественных и 260 иностранных грузовых автотранспортных средств (АТС) испытывают сложности с проездом.Отмечается, что о ситуации на указанном участке дороги и сроках восстановительных работ министерство сообщит дополнительно.Ранее сообщалось, что участок дороги между Атырауской областью и Бейнеуским районом все еще закрыт