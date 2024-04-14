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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:45

Просмотров: 573

Плакат с погибшей в Актау Валерией Шальновой держали на митинге в Лондоне

Митинг в поддержку погибших от насилия женщин прошел в столице Англии.

Кадр видео
В социальных сетях распространяется информация о том, что вчера, 13 апреля, в Лондоне, был организован митинг против фемицида и в поддержку Салтанат Нукеновой, в убийстве которой подозревают экс-министра Куандыка Бишимбаева.

Несколько десятков человек с лозунгами «За Салтанат», «Бьет - значит сядет», а также ряда подобных, вышли показать миру, что насилие должно караться законом.

Помимо этого, люди держали в руках плакаты с жертвами, погибшими от домашнего насилия. Среди них была и фотография Валерии Шальновой, бывший парень которой изнасиловал ее, задушил, а затем сбросил тело в водоканал.

Напомним, подробности смерти Валерии Шальновой рассказала ее сестра.




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