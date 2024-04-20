В Актау игнорирующей правила безопасности компании пригрозили принятием мер

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Строительной компании ТОО «СК А-СТРОЙ МОНТАЖ» направлено письмо с напоминаем о выполнении возложенных на нее задач. Застройщика уведомили о необходимости установить ограждения на строительной площадке, соблюдать безопасность при поднятии строительным краном плит, а также поливать дорогу во избежание пылеобразования.
Напомним, на позапрошлой неделе на застройщика пожаловались жители 14 микрорайона. Они сообщили, что самосвалы портят асфальт и поднимают пыль.
На прошлой же неделе жители 14 микрорайона просили городские власти принять меры в отношении компании, которая на этот раз пренебрегла правилами безопасности.
- В случае невыполнения вышеуказанных требований будут приняты соответствующие меры, - заявили чиновники.
Напомним, на позапрошлой неделе на застройщика пожаловались жители 14 микрорайона. Они сообщили, что самосвалы портят асфальт и поднимают пыль.
На прошлой же неделе жители 14 микрорайона просили городские власти принять меры в отношении компании, которая на этот раз пренебрегла правилами безопасности.
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