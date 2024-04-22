Специалисты рассказали о причинах полного отключения горячей воды летом в Актау

- Если где-то на магистральных линиях случатся порывы, то весь город останется без теплоснабжения. Поэтому эти работы нужно провести до начала отопительного сезона, чтобы город не остался без отопления. Чтобы ускорить эти работы и успеть до начала сезона, отключается вся горячая вода полностью, так как у нас открытая система, и горячая вода идет совместно с теплоносителем, то есть от трубопровода теплоснабжения ведется горячая вода, - сказал Аскар Дузмагамбетов.



- На предстоящий год для подготовки отопительного сезона будет производиться замена магистральной тепловой сети. Это означает, что от источника тепла будет произведена замена магистрального трубопровода, ну это самое основное, что позволит нам зимой уже обойтись без аварийных отключений, чтобы было бесперебойное тепло. Там есть много уязвимых мест с дефектами. Более того, там арматура позволяет переключать, если вдруг какая-то ситуация возникнет. То есть отключить можно будет не весь город, а по микрорайонам. Ранее сама замена магистрального трубопровода не производилась, она лишь локально участками ремонтировалась, - сказал Сабит Желкушинов, первый заместитель генерального директора по производству и РУ БН-350 ТОО «МАЭК».

