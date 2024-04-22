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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 832

Специалисты рассказали о причинах полного отключения горячей воды летом в Актау

Магистральный трубопровод, по которому ведется подача тепла с МАЭКа на город, будет реконструирован. Из 44 километров в текущем году запланирована замена 7,9 километра, из-за чего приостановить подачу тепла придется на весь летний сезон для всего города. Иначе специалисты боятся не успеть завершить работы к отопительному сезону. Подробности рассказали специалисты городского акимата, МАЭКа и ГКП «КЖСА» на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистау.

фото из архива Lada.kz
Главный инженер ГКП «КЖСА» Аскар Дузмагамбетов сообщил, что частичное отключение горячей воды на период ремонта магистрального трубопровода невозможно из-за устройства системы тепла и горячего водоснабжения.

- Если где-то на магистральных линиях случатся порывы, то весь город останется без теплоснабжения. Поэтому эти работы нужно провести до начала отопительного сезона, чтобы город не остался без отопления. Чтобы ускорить эти работы и успеть до начала сезона, отключается вся горячая вода полностью, так как у нас открытая система, и горячая вода идет совместно с теплоносителем, то есть от трубопровода теплоснабжения ведется горячая вода, - сказал Аскар Дузмагамбетов.

На МАЭКе говорят, что эти работы позволят зимой обойтись без аварийных отключений.

- На предстоящий год для подготовки отопительного сезона будет производиться замена магистральной тепловой сети. Это означает, что от источника тепла будет произведена замена магистрального трубопровода, ну это самое основное, что позволит нам зимой уже обойтись без аварийных отключений, чтобы было бесперебойное тепло. Там есть много уязвимых мест с дефектами. Более того, там арматура позволяет переключать, если вдруг какая-то ситуация возникнет. То есть отключить можно будет не весь город, а по микрорайонам. Ранее сама замена магистрального трубопровода не производилась, она лишь локально участками ремонтировалась, - сказал Сабит Желкушинов, первый заместитель генерального директора по производству и РУ БН-350 ТОО «МАЭК».


Напомним, в Актау с мая на все лето отключат горячую воду.



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Комментарии ( 3 )

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Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 16:36
На МАЭКе говорят, что эти работы позволят зимой обойтись без аварийных отключений.
Вас за язык ни кто не тянул. Посмотрим.
 
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замакима (Посетители) Сегодня, 16:17
Интересно в этом году холодная вода будет холодной? Или она как всегда будет горячая??
 
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dinamo85 (Посетители) Сегодня, 16:06
Вопрос тогда к вам, сколько сколько сколько можно, постоянно эти ремонты. Все могло обойтись без ремонта, если средства шли по назначению
 
 

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